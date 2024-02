Le Québécois Mathieu Betts, l’un des joueurs autonomes les plus convoités dans la Ligue canadienne de football, a choisi de retourner dans la NFL.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le joueur défensif par excellence de la LCF la saison dernière a ratifié mardi une nouvelle entente avec les Lions de Detroit. L’équipe en a fait l’annonce tout juste après que l’athlète de 28 ans soit devenu joueur autonome au Canada à midi, mardi.

Le Montréalais âgé de 28 ans tentera de se tailler une place dans une formation de la NFL pour la deuxième fois de sa carrière. Il s’était entendu avec les Bears de Chicago en 2019 en tant que joueur autonome non repêché, après avoir été sélectionné en première ronde, troisième au total, par les Elks d’Edmonton au repêchage de la LCF la même année.

Betts était rentré au Canada après avoir été libéré par les Bears.

Betts a connu une excellente saison avec les Lions de la Colombie-Britannique l’an dernier. Il a dominé la ligue avec 18 sacs du quart, égalant ainsi le record pour une saison par un joueur canadien.

L’ancien joueur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval a participé aux 18 rencontres de saison régulière des Lions, et il a réussi 44 plaqués, a provoqué trois échappés et bloqué une tentative de botté.

Le colosse de six pieds trois pouces et 250 livres a choisi de miser sur lui, à Detroit. Betts, l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des joueurs autonomes de la LCF, aurait probablement commandé un salaire annuel excédant 200 000 $, surtout après la saison qu’il vient de connaître.

S’il est libéré par les Lions, alors il pourra revenir dans la LCF après que les équipes eurent entamé leur calendrier régulier. En tant que joueur autonome, il pourra s’entendre avec l’équipe de son choix, mais son contrat sera calculé au prorata du nombre de matchs restants au calendrier – ce qui signifie qu’il recevra moins d’argent que s’il s’était entendu avec une équipe canadienne immédiatement.

Betts prend toutefois un risque calculé, puisqu’il se joint à une équipe de la NFL qui vient d’atteindre le match de championnat de l’Association nationale. Les Lions se sont inclinés 34-31 devant les éventuels finalistes, les 49ers de San Francisco.

En 55 matchs en carrière dans la LCF, Betts a totalisé 81 plaqués et 27 sacs du quart. Il a aussi provoqué cinq échappés et enregistré quatre plaqués sur les unités spéciales.