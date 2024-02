Les Alouettes de Montréal ont embauché joueur de ligne défensive américain Dylan Wynn.

La Presse Canadienne

Le footballeur de six pieds deux, 290 livres, a gagné la Coupe Grey à son année recrue dans la LCF avec les Argonauts de Toronto. En six saisons dans le circuit canadien, deux à Toronto et quatre à Hamilton, il a produit 173 plaqués et 29 sacs.

Il a été élu au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF en 2019, tandis qu’il a été une étoile de l’Est en 2017, 2019 et 2021.