Shawn Lemon, Darnell Sankey, Mustafa Johnson, Tyson Philpot, Tyrice Beverette. Tous des éléments indispensables à la conquête de la Coupe Grey des Alouettes de Montréal ayant signé de nouvelles ententes avec l’équipe avant Noël.

Des semaines avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne de football (LCF), Danny Maciocia avait déjà biffé les cases essentielles de sa liste de priorités.

Le marché s’est officiellement ouvert mardi, et le directeur général des Alouettes a quand même tenu à ajouter de la profondeur à son équipe.

Le porteur de ballon Sean Thomas Erlington, l’ailier défensif Isaac Adeyemi-Berglund, le receveur Tevin Jones et le plaqueur défensif Derek Wiggan sont devenus de nouveaux membres des Alouettes.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DES STAMPEDERS DE CALGARY Derek Wiggan alors qu’il jouait pour les Stampeders

Comme l’a rappelé Maciocia, même si plusieurs joueurs de 2023 sont demeurés à Montréal, l’équipe a dû négocier avec les départs du receveur Austin Mack et du joueur de ligne défensive Lwal Uguak. Les deux anciens Moineaux se sont envolés vers la NFL. Mack avec les Falcons d’Atlanta et Uguak avec les Buccaneers de Tampa Bay.

« C’était clair qu’on devait trouver une façon de les remplacer. Et on veut les remplacer avec des joueurs qu’on connaît ou des joueurs de l’autre côté de la frontière qu’on était capables de mettre sous contrat », a évoqué le directeur général lors d’une rencontre avec les médias.

Les nouveaux venus sauront donc, selon lui, pallier à merveille les départs de ces deux pièces maîtresses de l’équipe la saison dernière.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DES TIGER-CATS DE HAMILTON Sean Thomas Erlington

Isaac Adeyemi-Berglund devrait être le digne successeur de Uguak sur le front défensif. « Un joueur que je connais tellement bien. Il a joué à Lennoxville au cégep. Je l’ai recruté quand j’étais à l’Université de Montréal et il est parti pour les États-Unis. D’après moi, c’est un joueur d’impact. Dans les deux dernières années, il [a été] très productif. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DES ALOUETTES Isaac Adeyemi-Berglund

De son côté, Tevin Jones prendrait la place de Mack : « C’est un gabarit complètement différent des autres joueurs qu’on a et qui occupent la même position. C’est un joueur que je voulais l’an passé, mais malheureusement, il était sous contrat. J’ai aussi essayé de transiger, mais je n’ai pas eu de succès. C’est un joueur dynamique et fort, capable de jouer sur les unités spéciales, et je pense qu’il aura un impact sur notre attaque. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DES ALOUETTES Tevin Jones

Et Erlington aidera à renforcer le champ-arrière : « Un joueur que je connais très bien. Je l’ai recruté en sortant du Vieux Montréal et il a joué pour moi pendant quatre ans à l’Université de Montréal. Il peut jouer sur les unités spéciales. Un porteur de ballon qui peut sortir du champ-arrière et attraper le ballon. C’est un bloqueur établi. »

Un bon noyau

Reste que Maciocia était fortement soulagé d’avoir pu régler les dossiers prioritaires avant d’entrer dans cette période de l’année.

« Nous sommes très à l’aise d’où nous sommes situés pour la saison 2024. Si on a l’opportunité d’en ajouter un ou deux [joueurs], on va le faire, mais on a une très bonne idée [des joueurs] avec qui on s’en va au camp à Saint-Jérôme au mois de mai », a-t-il laissé tomber.

Lorsqu’il regarde sa formation dans l’état actuel des choses, Danny Maciocia admet humblement qu’il reste peu de brèches dans son alignement.

S’il ajoute d’autres joueurs, ce sera possiblement un joueur de ligne défensive et un receveur, a-t-il précisé. « Je pense que nous aurons un camp très compétitif. Il n’y a pas de panique à l’interne. On a déjà un bon noyau. »

Le cas de Mathieu Betts

Des partisans souhaitaient désespérément voir Mathieu Betts débarquer dans la métropole québécoise. L’ailier défensif a brillé de mille feux en 2023, récoltant 18 sacs du quart en autant de matchs. Le joueur défensif par excellence le la LCF a cependant paraphé un contrat d’un an avec les Lions de Detroit dans la NFL, mardi.

Bien entendu, les Alouettes avaient l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval dans leur ligne de mire. Danny Maciocia et le camp de Mathieu Betts ont entretenu les discussions pendant une semaine avant d’arriver à la fâcheuse conclusion que les demandes du Québécois étaient trop élevées pour l’organisation.

« On gère un plafond salarial, a rappelé Maciocia, et il faut prendre une décision sur où tu veux investir ton argent. Tu ne peux pas te permettre de garder des Philpot, Sankey, Lemon, Beverette et ajouter Betts à n’importe quel prix. Il avait un chiffre en tête, on a échangé avec eux et à la fin, ils ont pris la décision d’aller voir au sud de la frontière. »

Selon différents experts bien renseignés aux quatre coins de la LCF, les deux équipes ayant été dans la course jusqu’à la toute fin pour acquérir les services de Betts étaient les Lions de la Colombie-Britannique et les Tiger-Cats de Hamilton.