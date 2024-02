En toute transparence, Mathieu Betts admet ne pas avoir repensé à la NFL avant l’année dernière. Il dominait dans la Ligue canadienne de football et c’était suffisant. Toutefois, si une occasion « se présentait à nous, dit-il, on devait au minimum l’explorer ». Et c’est ce qu’il a fait.

Mardi, vers midi, les Lions de Detroit ont officialisé la mise sous contrat du joueur québécois. Il s’agira d’une deuxième expérience dans la ligue la plus prestigieuse au monde pour l’athlète de 28 ans. En 2019, il avait paraphé une entente avec les Bears de Chicago en tant que joueur non repêché, mais il n’a jamais disputé de match avec les oursons, ni même avec une autre formation.

Il aura droit à une seconde chance dans la cité du moteur au sein d’une organisation positive et compétente ayant été freinée en finale d’association il y a quelques semaines.

« Je me trouvais bon en 2019, mais là c’est le jour et la nuit, parce que j’ai plus de bagage à un niveau de jeu plus élevé », a évoqué l’ancien des Lions de la Colombie-Britannique, au lendemain de sa signature.

Il a effectivement pris du galon, surtout lors de la plus récente saison. Il a enregistré 18 sacs du quart en autant de matchs, héritant ainsi du titre de joueur défensif de l’année dans la NFL.

Avant même cette saison historique, les Chargers de Los Angeles s’étaient intéressés au cas de Betts, l’invitant d’ailleurs à des essais. « J’avais été très surpris. Pas parce que je pensais que je ne pouvais pas, mais ce n’est pas quelque chose que je me fixais comme objectif. »

Ça n’aura finalement jamais abouti.

Mais au lendemain de l’élimination de son équipe, Betts s’attendait à recevoir des offres provenant d’équipes de la NFL. « J’avais eu une bonne saison, je me préparais pour des essais. Je me doutais que ça allait venir. »

Et les offres sont venues. Les Lions, les Browns de Cleveland et les Bills de Buffalo ont démontré de l’intérêt. Betts s’est alors rendu dans chacune de ces destinations soleil pour rencontrer les membres des différentes organisations et leur montrer son savoir-faire.

Des Lions aux Lions

Joueur autonome dans la LCF au terme de sa deuxième saison avec les Lions de la Colombie-Britannique, Betts s’est d’abord rendu au quartier général des Lions de Detroit. En arrivant sur place, il a eu un coup de cœur.

« Ils ont été clairs dès le départ qu’ils allaient m’offrir un contrat. »

Au-delà de cette promesse, la chimie entre lui et les membres de l’organisation a été instantanée et déterminante pour la suite.

« Je sentais une connexion qui était positive, je me sentais à ma place là-bas. Évidemment, j’ai suivi leur parcours dans les éliminatoires. C’est excitant de se joindre à ce projet-là. C’est une équipe qui s’en va dans la bonne direction. On avait juste des échos positifs de ce qui se passait dans le building là-bas », a-t-il ajouté.

Cette signature soulève toutefois quelques points d’interrogation. Le plus important : pourquoi Betts rejoint-il une équipe complète, talentueuse et rodée comme les Lions, sachant très bien qu’il devra se battre pour obtenir un poste dans une équipe comportant très peu de brèches ?

« Peu importe l’équipe qu’on aurait choisie, il y aurait eu des joueurs talentueux. Les clubs de football, que ce soit dans la LCF ou NFL, ne sont pas des œuvres de charité. S’ils m’amènent, c’est qu’ils me veulent dans le bateau. C’est qu’ils pensent que je suis capable de contribuer, ils croient que je suis capable de jouer, et si j’ai été là, c’est parce que je sais que je suis capable de jouer et de les aider à gagner des parties de football », a-t-il répondu.

Betts, chasseur de quart émérite depuis les rangs universitaires, a été présenté à Detroit comme secondeur. L’ancien du Rouge et Or a toutefois précisé qu’il se battrait pour un poste d’ailier défensif. Il serait sans doute utilisé de manière hybride dans les jeux contre la passe. « Ils se cherchent des pièces complémentaires pour être capables de les aider à être plus complets et avoir plus de profondeur. C’est là que je vais vouloir entrer en ligne de compte. »

Son contrat est d’une durée d’un an sans montant garanti.

Près de se joindre aux Alouettes

À l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la LCF, Betts était bien entendu l’un des joueurs les plus prisés. Plusieurs partisans des Alouettes auraient été en extase de le voir rentrer à la maison.

Il a choisi la NFL, mais les meilleures offres dans la LCF seraient venues des Lions et des Tiger-Cats de Hamilton, dit-on. Betts a néanmoins indiqué avoir été en pourparlers avec l’état-major des Alouettes.

« J’ai parlé avec Danny [Maciocia] et d’autres membres de l’organisation la semaine dernière. J’ai eu une très bonne rencontre avec eux. C’est l’une des équipes qu’on considérait sérieusement si on était restés dans la LCF. C’est une possibilité sur laquelle on s’est penchés. »

Mathieu Betts a décidé de prendre la route des États-Unis, même si « on a considéré la Ligue canadienne jusqu’à la fin », précise-t-il.

En même temps, si l’objectif de se rapprocher de la maison était prioritaire, c’est réussi, car comme il l’a fait remarquer à un journaliste, il est plus près du nid à Detroit qu’à Vancouver.

Après Matthew Bergeron et Sidy Sow l’année dernière, Betts tentera d’être le nouvel envoyé de la Belle Province dans la NFL. Les camps s’amorceront à la mi-avril et reprendront au mois d’août.