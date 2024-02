(Las Vegas) Pour les 49ers de San Francisco, une nouvelle saison frustrante vient de prendre fin. Plusieurs questions leur trotteront en tête, mais une reviendra sans cesse : et si ?

Josh Dubow Associated Press

Et si les Niners n’avaient pas bousillé un retour de dégagement qui a mené à un touché des Chiefs de Kansas City ? Et si l’équipe avait pu convertir un troisième essai pour faire écouler le temps et inscrire un placement gagnant en fin de quatrième quart ? Et si les 49ers avaient marqué un touché sur la première poussée de la prolongation ?

La plus importante ? Et si San Francisco n’avait pas eu à se frotter aux Chiefs et Patrick Mahomes de nouveau au Super Bowl ?

« J’étais sans mot », a déclaré l’ailier défensif Nick Bosa au sujet de son état d’esprit après la défaite de 25-22 subie en prolongation, dimanche.

« Il n’y a pas grand-chose à dire à ce stade-ci. Ça fera mal. Ça va nous frapper par vagues. Mais c’est la vie. »

C’est une sensation qui devient que trop familière pour les 49ers. Ils ont bousillé une avance de 10 points au quatrième quart pour perdre le Super Bowl de 2020 contre les mêmes Chiefs. Ils ont bousillé une autre avance de 10 points dans le match de championnat de la Nationale en 2021, contre les Rams.

C’est une blessure au coude subie par Brock Purdy dans la première poussée de ce match de championnat la saison dernière contre les Eagles de Philadelphie qui a mis fin à leur saison.

Cette équipe a gagné 62 matchs au cours des cinq dernières campagnes et n’a toujours pas de championnat.

« Ça fait mal, a dit Purdy. Nous avons de toute évidence l’équipe pour le faire. De la façon dont les choses s’étaient passées au cours des deux dernières années, tout le monde était très affamé. »

Pendant un temps, tout laissait croire que les 49ers allaient remporter un premier Super Bowl depuis 1994. Ils menaient 10-0 tôt dans le match, mais leur attaque est tombée en panne au troisième quart et un retour de botté bousillé a permis aux Chiefs de se retrouver à la porte des buts. Ils n’ont pas eu de mal à inscrire un touché.

Une transformation bloquée tôt au quatrième quart a aussi gardé les Chiefs à seulement trois points des Niners. Une passe rabattue sur un troisième essai avec moins de deux minutes à faire dans ce quart a mené à un placement et suffisamment de temps pour les Chiefs de créer l’égalité.

Puis, sur la première poussée de la prolongation, une assignation ratée sur un bloc dans la zone payante a pavé la voie à un autre placement, au lieu, peut-être d’un touché.

Quand la défense n’a pas pu arrêter Mahomes, le match s’est terminé sur passe de trois verges à Mecole Hardman pour le touché.

« Nous avons eu toutes les chances de gagner ce match et nous n’avons pas profité de ces opportunités », a admis le secondeur Fred Warner.

Et maintenant ?

Malgré cette fin décevante, la saison des 49ers a compté plusieurs aspects positifs. Les Niners ont terminé premiers de la Nationale en raison d’une attaque puissante. Purdy s’est établi comme le quart de cette franchise à peine plus d’un an après avoir été le tout dernier choix au repêchage de la NFL.

L’attaque compte sur le joueur offensif de l’année Christian McAffrey et des receveurs de premier plan en Brandon Aiyuk, Deebo Samuel et George Kittle.

La défense a été efficace la majeure partie de la saison, menée notamment par Bosa et Warner.

L’équipe a la majeure partie de son noyau sous contrat en vue de la prochaine saison. Seulement quatre partants du Super Bowl deviendront joueurs autonomes.

La plus grande question vient au poste d’ailier défensif, où Chase Young et Randy Gregory, acquis cette saison, et Clelin Ferrell sont tous admissibles à l’autonomie. Ferrell, blessé pour les éliminatoires, semble le plus près d’un retour la saison prochaine.

L’autre gros nom qui pourrait profiter de l’autonomie est le demi de sûreté Tashaun Gipson. Mais comme la recrue Ji’Ayir Brown a montré de belles choses cette saison et que Talanoa Hufanga devrait revenir d’une blessure au genou, les Niners pourraient pallier cette perte.

Après deux repêchages consécutifs sans choix de premier tour, les 59ers auront maintenant l’occasion de sélectionner un joueur de qualité au 31e rang.

Ils pourraient également compter sur 10 choix lors des jours 2 et 3 du repêchage, dont des sélections supplémentaires aux troisième et quatrième tours.

D’ajouter de la profondeur au sein de la ligne à l’attaque et parmi les secondeurs pourrait être leur priorité.