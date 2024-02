Danny Maciocia a un plan bien précis pour ses Alouettes de Montréal. William Stanback n’en faisait plus partie. La mise sous contrat pour un an de Walter Fletcher, plus tôt jeudi, en est une preuve de plus.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Pas que le directeur général du club de football montréalais n’ait quoi que ce soit contre Stanback. Mais ce dernier a déclaré au collègue Herb Zurkowsky de The Montreal Gazette qu’il ne sentait plus désiré par les Alouettes.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur général des Alouettes Danny Maciocia

« Il faut comprendre que le plafond salarial te force à faire des choix », a expliqué Maciocia à La Presse Canadienne de Dallas, où il devait assister au East-West Shrine Bowl jeudi, un match opposant les plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage de la NFL.

« Tu ne peux pas payer tout le monde. Ce sont des choix que nous avons fait en décembre, quand j’ai gardé une large part de notre noyau en place. Nous savions que nous aurions à changer de direction à certaines positions, que nous devrions effectuer une cure de rajeunissement et contrôler les salaires. Le poste de demi à l’attaque en est un. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Walter Fletcher

Jusqu’à jeudi, le Canadien Jeshrun Antwi était le seul des trois demis partant des Alouettes sous contrat. Fletcher est prêt à assumer un plus grand rôle en attaque. Maciocia s’est assuré que ce ne soit pas ailleurs qu’à Montréal.

En plus de Stanback, Brady Oliveira, meilleur porteur de la LCF en 2023 avec près de 1600 verges au sol, et le pugnace A. J. Ouellette se retrouveront aussi sur le marché. Est-ce que le marché est à la baisse pour les porteurs de ballon ?

Ce n’est pas nécessairement plus facile, mais [des porteurs de ballon], tu en trouves. Tu n’as qu’à regarder dans la NFL : il n’y a plus de demi qui signe des contrats de 100 millions avec 40 millions garantis. Il faut aussi garder en tête que certains demis, quand ils arrivent à 30 ans, il y a de l’usure. Il faut prendre tout ça en considération avant d’investir. Danny Maciocia, directeur général des Alouettes

« Je me répète, mais tu ne peux pas garder les Mustafah Johnson, Shawn Lemon, Darnell Sankey, Tyrice Beverette, prolonger Tyson Philpot et j’en passe et payer tout ce beau monde-là. Il faut faire des choix. On pense qu’à cette position, on peut trouver des gens capables de livrer la marchandise à meilleur marché. »

Clairement, le tandem formé de Fletcher et Antwi sera moins onéreux qu’un Stanback-Antwi ou Stanback-Fletcher. Maciocia aura-t-il tout de même de l’intérêt pour Oliveira ou Ouellette ?

« Je ne peux pas parler de joueurs en particulier, car ils sont sous contrat jusqu’au 13 février, s’est d’abord défendu le d. g. Je ne pense pas qu’on va être une équipe très active sur le marché des joueurs autonomes, mais nous serons une équipe curieuse. On va jaser avec des agents et des joueurs et on verra où ça va nous mener. On garde 19 ou 20 de nos 24 partants de l’équipe gagnante de l’an dernier : les joueurs autonomes, j’ai réglé cette question en décembre et au début de janvier. »

De gros noms dans la NFL

Si Maciocia a pu conserver la majeure partie de son noyau intact, il a tout de même perdu deux bons éléments aux mains de la NFL, soit Austin Mack (Atlanta), l’un des meilleurs receveurs de la Ligue canadienne en 2023, et l’ailier défensif Lwal Uguak (Tampa Bay), qui a offert du jeu très prometteur en deuxième moitié de saison comme pourchasseur de quarts.

« Au poste de receveur, ça va se jouer au camp d’entraînement. La bonne nouvelle, c’est que nous avons un poste à combler, contrairement à quatre l’année passée, a dit Maciocia. Pour Lwal, on devra regarder si on change le ratio à sa position ou une autre, quelles sont nos options. Ce sont des discussions que nous avons à l’interne. On aura assez de candidats au camp pour trouver une solution. »

Si jamais leur aventure au sud de la frontière ne devait pas connaître le dénouement qu’ils souhaitent, la porte leur sera grande ouverte.

« J’ai déjà eu ces discussions avec Austin et Lwal. Les deux m’ont dit que s’ils n’avaient pas leur place pour une raison ou une autre, ils seraient de retour à Montréal. »

D’ici à l’ouverture du camp en mai, le gros du travail de Maciocia et des opérations football des Alouettes portera sur le prochain repêchage des athlètes canadiens.

« Pour gagner un championnat, ça prend des gars comme Philpot, Marc-Antoine Dequoy, Pier-Oliveir Lestage, David Côté, Brock Gowanlock, ou Kaion Julien-Grant. Il faut aller chercher quelques joueurs qui peuvent contribuer dès 2024. C’est là-dessus qu’on portera la majeure partie de notre attention.

« C’est une cuvée intéressante. À mon retour à Montréal, on passe deux semaines sur les joueurs autonomes, mais dès le 14 février et jusqu’à la fin avril, on va établir notre liste. »