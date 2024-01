(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont mis sous contrat trois anciens de la NFL, lundi.

La Presse Canadienne

Ainsi, le receveur Tyjon Lindsey, le demi défensif Bryce Cosby, ainsi que le plaqueur Jerron Cage se sont entendus avec la formation montréalaise.

Lindsey (cinq pieds neuf, 182 livres) a terminé sa carrière avec les Beavers de l’Université Oregon State. Il a capté 75 ballons pour des gains de 917 verges et neuf touchés. Le joueur de 25 ans a couru 25 fois pour récolter 184 verges et trois autres touchés. En 2023 il a fait partie de l’organisation des Seahawks de Seattle.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DES ALOUETTES Bryce Cosby

Cosby (cinq pieds neuf, 188 livres) a joué cinq saisons avec les Cardinals de l’Université Ball State. L’Américain de Louisville, au Kentucky, a récolté 228 plaqués solos et 163 assistés en plus de réussir 10 interceptions, de rabattre 26 passes, provoquer trois échappés et d’en recouvrer trois. Le joueur de 24 ans a passé deux ans dans l’organisation des Raiders de Las Vegas en 2022 et 2023.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DES ALOUETTES Jerron Cage

Finalement, Cage (six pieds quatre, 310 livres) a joué cinq campagnes et 30 matchs pour les Buckeyes de l’Université Ohio State. À sa dernière saison, le joueur de 25 ans a amassé 12 plaqués au total en plus de réussir trois sacs, rabattre une passe rabattue et recouvrer trois échappés, dont un qu’il a transformé en touché. Le natif de Cincinnati en Ohio a passé du temps avec les Saints de La Nouvelle-Orléans en 2023 après avoir paraphé une entente à titre de joueur autonome.