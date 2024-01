C’est la fin d’une époque chez les Alouettes de Montréal, alors que le club a annoncé mardi avoir libéré le porteur de ballon William Stanback.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Par communiqué, les Alouettes ont indiqué que c’est l’Américain de 29 ans qui avait demandé à être libéré. Stanback allait devenir joueur autonome à compter du 13 février.

Arrivé avec les Alouettes pour la saison 2018, le demi à l’attaque de six pieds, 233 livres a connu deux saisons de plus de 1000 verges de gains en cinq campagnes à Montréal : 1048 en 2019 et 1176 en 2021. Il avait d’ailleurs dominé le circuit Ambrosie en 2021, en plus d’être nommé joueur par excellence des Alouettes et de la section Est.

Stanback a subi une grave blessure à une cheville lors du premier match de la saison 2022, à Calgary, le limitant à seulement cinq rencontres cette année-là.

Il n’a retrouvé son rythme qu’en début de saison 2023, mais avec un nouvel entraîneur en Jason Maas, son utilisation a changé. Toujours le porteur no 1 du club – devant Jeshrun Antwi et Walter Fletcher –, Stanback a été « ménagé » afin qu’il atteigne les éliminatoires au sommet de sa forme.

Après qu’il eut acheté le plan de Maas, l’objectif de ce dernier a été atteint. Après avoir porté le ballon 147 fois pour 800 verges de gains et deux touchés en 14 rencontres, Stanback a contribué à la conquête de la coupe Grey avec 36 courses pour 178 verges et un majeur en trois duels éliminatoires.

Stanback quitte Montréal après avoir disputé 62 matchs en cinq saisons, au cours desquels il a porté le ballon 625 fois pour 3716 verges et 11 touchés. Il a ajouté 107 réceptions pour 1058 verges et quatre majeurs.

Dès la fin de la saison des Alouettes, on a senti que l’ère Stanback était possiblement terminée à Montréal. S’empressant de mettre sous contrat ses piliers en défense, le directeur général Danny Maciocia a toujours laissé entendre que cette position allait possiblement faire l’objet d’une refonte cet hiver.

Les trois porteurs de ballon étaient d’ailleurs sans contrat depuis la fin du calendrier. Seul Antwi s’est entendu avec le club depuis, et Fletcher, qui n’a jamais réclamé plus de temps de jeu – publiquement du moins –, est clairement prêt à prendre plus de responsabilités au sein d’une attaque, celle des Alouettes ou d’une autre équipe.

Il sera intéressant de voir ce que Maciocia fera dans son cas, alors qu’un autre candidat de choix, Brady Oliveira, meilleur porteur de ballon de la LCF avec 1534 verges de gains et neuf touchés en 2023, testera aussi le marché des joueurs autonomes cet hiver.