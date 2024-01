(Green Bay) L’entraîneur-chef des Packers de Green Bay, Matt LaFleur, a commencé son entre-saison par un message pour son club qui a fait fi de son inexpérience pour atteindre la finale de section en éliminatoires.

Steve Megargee Associated Press

Il est révolu le temps où les Packers pouvaient encore surprendre leurs adversaires.

« D’avoir atteint cette étape ne nous garantit absolument rien dans l’avenir, a déclaré LaFleur lundi, lors de sa conférence de presse finale. Alors qu’allons-nous faire pour nous améliorer ? On s’attendra à ce qu’on soit une meilleure équipe à notre retour le 15 avril. Ça n’arrivera pas tout seul. »

Les Packers sont devenus la plus jeune équipe à remporter un match éliminatoire depuis la fusion de 1970 entre l’AFL et la NFL, selon une mesure de l’Elias Sports Bureau qui tient compte du nombre de matchs disputés par les joueurs.

Ils ont rebondi après un départ de 1-5 pour s’insérer en éliminatoires à titre de tête de série no 7 dans la Nationale. Ils ont battu les Cowboys de Dallas, classés deuxièmes, 48-32 avant de s’incliner 24-21 devant les 49ers de San Francisco, favoris de l’Association.

Les Packers sont convaincus d’être prêts pour les grands honneurs la saison prochaine maintenant que leur quart Jordan Love a démontré qu’il était un réel successeur au quadruple récipiendaire du titre de joueur par excellence, Aaron Rodgers, échangé aux Jets de New York en avril.

Mais ils doivent prouver qu’ils peuvent répondre aux plus grandes attentes.

« Il y a des gens qui vont nous donner des tapes dans le dos et nous dire que le futur sera magnifique, a noté le joueur de ligne défensive Kenny Clark. Nous devons garder cette mentalité que nous sommes classés septièmes et devons encore travailler pour gravir les échelons. On ne doit pas avoir la grosse tête et continuer de travailler. »

Changements à prévoir ?

S’il avait promis de ramener tout son personnel d’entraîneurs l’année dernière, LaFleur n’a rien promis lundi.

« Je veux m’asseoir avec chacun des adjoints avant de prendre quelque décision que ce soit. »

PHOTO JED JACOBSOHN, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Packers de Green Bay, Matt LaFleur

Le retour du coordonnateur à la défense Joe Barry a fait l’objet de spéculations.

La défense des Packers a éprouvé tant d’ennuis que LaFleur s’est fait demander avant que Noël si un changement de coordonnateurs était dans les plans. La défense s’est toutefois replacée après les Fêtes.

LaFleur a ajouté qu’il espérait que l’entraîneur des quarts, Tom Clements, 70 ans, revienne l’an prochain au lieu de prendre sa retraite et qu’il n’était pas fermé à l’idée de transférer l’appel des jeux à un adjoint.

Croire en Love

La victoire surprise des Packers contre les Cowboys a couronné une séquence de neuf rencontres au cours desquelles Love a lancé 21 passes de touché contre une interception. Mais la rencontre face aux 49ers a montré qu’il avait encore beaucoup à apprendre.

Love a lancé deux interceptions en deuxième demie et a admis samedi qu’il a commis un « péché mortel » sur la deuxième, en lançant dans une couverture à plusieurs joueurs en plein milieu du terrain.

« Plusieurs joueurs qui se retrouvent dans cette position, quand vous tirez de l’arrière, vont tenter de faire le gros jeu, a dit LaFleur. Vous ne pouvez cependant pas le forcer. Je pense qu’il tirera une bonne leçon de cela. Il n’avait pas vraiment d’option et parfois, le meilleur jeu est de vous débarrasser du ballon. »

Des soucis sur le botté

Anders Carlson a raté un placement de 41 verges au quatrième quart samedi. À sa première campagne, il n’a réussi que quatre de ses neuf tentatives entre 40 et 49 verges, en plus de rater six convertis.

LaFleur a admis lundi qu’il souhaitait de la compétition à toutes les positions. Il a aussi dit regretter des propos qui se sont retrouvés en ondes au sujet de Carlson.

En entrevue sur Fox, LaFleur a dit : « Quand il est sur le terrain, je prie ». Il a indiqué qu’il avait dit cela en blague et qu’il avait parlé à Carlson depuis.

« C’est aussi une leçon pour moi », s’est excusé LaFleur.

Sur la ligne

L’une des plus grandes décisions des Packers cet hiver impliquera l’avenir du bloqueur gauche étoile David Bakhtiari, qui n’a joué qu’un match cette saison et qui a subi cinq opérations au genou depuis qu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur en décembre 2020.

Green Bay a bien fait avec les partants de première année Rasheed Walker comme bloqueur gauche et Zach Torn du côté droit. Les Packers ont aussi utilisé Jon Runyan fils et Sean Rhyan comme gardes à droite.

Runyan deviendra joueur autonome. Il est devenu émotif en discutant de ses quatre saisons à Green Bay.

« Je ne veux pas partir, mais ce n’est pas réellement entre mes mains », a-t-il dit.

Parmi les autres joueurs autonomes potentiels, notons le demi à l’attaque A. J. Dillon, le spécialiste des retours de bottés Keisean Nixon et les demis de sûreté Darnell Savage et Jonathan Owens.