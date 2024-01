(Green Bay) Il ne s’agissait pas de la recette habituelle pour bâtir une équipe aspirant aux grands honneurs.

Steve Megargee Associated Press

Après une saison de 8-9, les Packers ont échangé le quart Aaron Rodgers, quatre fois joueur par excellence de la ligue, aux Jets de New York. Ils ont également laissé partir plusieurs vétérans, tout en mettant en place la plus jeune formation de la NFL.

Les Packers ont tout de même trouvé une manière de se qualifier pour les éliminatoires. L’équipe montre le plus jeune groupe de joueurs à remporter un match éliminatoire depuis la fusion de la AFL et la NFL en 1970.

Les Packers voudront prolonger leur parcours samedi en Californie, contre les 49ers de San Francisco.

« Notre objectif est de gagner le Super Bowl », a dit l’ailier espacé Christian Watson, choix de deuxième tour en 2022.

Le joueur le plus âgé des Packers, David Bakhtiari à 32 ans, n’a joué qu’un match avant d’être ajouté à la liste des blessés.

L’âge moyen par joueur chez les Packers est de 25,58 ans, représentant la quatrième plus jeune équipe en éliminatoires, après les Bengals de Cincinnati de 1970 (25,22), les Dolphins de Miami de 1970 (25,44) et les Bills de Buffalo de 1974 (25,56).

Aucune des trois autres équipes n’a remporté de duel éliminatoire. Les Packers ont battu les Cowboys de Dallas 48-32 au premier tour pour gagner leur quatrième match de suite et ainsi montrer que l’expérience n’était pas essentiel au succès en éliminatoires.

« Oui, l’expérience c’est énorme dans ces situations, mais je crois que nous sommes simplement confiants en notre équipe et ce que nous avons, a dit le quart Jordan Love. Maintenant, il s’agit simplement d’exécuter, de tirer le meilleur des jeux que nous avons, et je crois que c’est ce que nous faisons. »

​Des 11 partants des Packers dimanche, six étaient des recrues ou des joueurs de deuxième année. Quinze des 16 passes complétées ont été à ces joueurs. À l’attaque, les seuls partants de plus de 25 ans étaient le porteur de ballon Aaron Jones (29), le garde gauche Elgton Jenkins (28) et le garde droit Jon Runyan fils (26).

Les Packers sont la première équipe depuis la fusion de 1970 à avoir quatre recrues avec au moins 30 passes captées : Jayden Reed (64), Dontayvion Wicks (39), Luke Musgrave (34) et Tucker Kraft (31).

Reed a capté 64 ballons pour 793 verges et un total de 10 touchés (dont deux par la course) en saison régulière, menant son équipe dans les trois catégories.

L’équipe est plus expérimentée en défensive, même si cinq recrues étaient de l’alignement contre les Cowboys. Le demi de coin Carrington Valentine, le secondeur extérieur Lukas Van Ness, les joueurs de ligne Karl Brooks et Colby Wooden et le demi de sûreté Anthony Johnson ont disputé plus de 20 jeux contre Dallas.

« Que vous ayez une jeune équipe ou équipe de vétérans, ça n’a pas vraiment d’importance, a dit l’entraîneur-chef Matt LaFleur. Tout ce que vous essayez de faire c’est de vous améliorer et chaque jour, vous concentrer sur ce qui est directement devant vous. Je crois que c’est là où nous avons dirigé notre attention. »