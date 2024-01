Après une première semaine éliminatoire remplie de surprises et d’étonnement dans la NFL, nous vous présentons nos pronostics pour chacun des quatre affrontements du deuxième tour.

Texans de Houston c. Ravens de Baltimore (samedi 16 h 30)

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS Les secondeurs des Ravens de Baltimore Patrick Queen et Roquan Smith

Houston a eu l’air d’une équipe championne dans son premier duel face aux Browns. Une formation sans complexe, sachant visiblement que le collectif avait les atouts nécessaires pour terrasser l’une des meilleures défenses de la ligue. C. J. Stroud a joué comme un quart vétéran, Nico Collins a été exquis et Devin Singletary a été efficace et justement utilisé. En revanche, le prochain défi sera tout autre pour les jeunes Texans. L’unité défensive des Ravens a été intraitable toute la saison. Nous saurons vraiment que Stroud est arrivé dans la cour des grands s’il est capable de limiter l’impact de Roquan Smith et de Patrick Queen, duo de secondeurs étoiles et poumons de la défense de Baltimore. Toutefois, cette unité expérimentée devrait être en mesure de museler cette attaque pourtant pleine de promesses. Les Ravens ont accordé seulement 16,4 points par match en moyenne, un sommet dans la NFL. Leur défense a pris le premier rang pour les sacs et le troisième rang pour les interceptions. Stroud est très bon et surtout extrêmement prometteur, mais il ne peut pas encore rivaliser avec son homologue Lamar Jackson. De plus, la défense texane s’apercevra rapidement que contrer Jackson est une tâche autrement complexe que couvrir Joe Flacco. Will Anderson et compagnie en auront plein les bras.

Prédiction : Ravens 34, Texans 21

Packers de Green Bay c. 49ers de San Francisco (samedi 20 h 15)

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS Le porteur de ballon Christian McCaffrey et le quart-arrière Brock Purdy, des 49ers de San Francisco

Bien des gens ont découvert le bras et l’aplomb de Jordan Love face aux Cowboys. Plusieurs facteurs ont faussé les données dans cette improbable victoire des visiteurs. Le principal étant le rendement de la défense. Toute l’année, cette unité, surtout la tertiaire, a été épouvantable en jouant en deçà des attentes. Sur le papier, cette défense est complète et talentueuse. Plusieurs éléments sont des choix précoces au repêchage. Et elle a montré l’étendue de ses capacités face aux Cowboys. Si Jaire Alexander et ses coéquipiers avaient joué ainsi en saison, les Packers auraient certainement obtenu un meilleur rendement que 9-8. Mais voilà les 49ers. Green Bay a étouffé l’attaque pourtant explosive de Dallas, mais on tombe dans une autre catégorie lorsqu’on parle des hommes dorés. En comparaison de l’attaque de Dak Prescott, celle de Brock Purdy est mieux rodée, plus régulière, plus expérimentée, plus polyvalente et surtout mieux gérée. Christian McCaffrey peut gagner un match à lui seul. Le joueur offensif par excellence l’a prouvé à maintes reprises cette saison avec ses 21 touchés. S’il est à 100 % samedi, ça va chauffer pour les Packers. On ne pourrait faire la nomenclature de tous les joueurs pouvant faire la différence chez les Niners, parce que la liste serait trop longue. Mais les champions de la conférence Nationale sont simplement trop forts pour les Packers. Même s’ils ont été imparfaits à la maison, les 49ers devraient mettre fin aux espoirs des têtes fromagées, dans un duel somme toute plus serré que ce que prédisent les preneurs aux livres.

Prédiction : 49ers 31, Packers 24

Buccaneers de Tampa Bay c. Lions de Detroit (dimanche 15 h)

PHOTO DUANE BURLESON, ASSOCIATED PRESS Le porteur de ballon des Lions de Detroit Jahmyr Gibbs

Deux belles histoires que celles des Bucs et des Lions. Une équipe qu’on n’attendait pas et une qu’on n’attendait plus. On pourrait mettre en lumière ces deux défenses, sous-estimées par bien des experts. À Tampa Bay, les secondeurs Lavonte David et Devin White font encore la loi, tandis qu’Antoine Winfield Jr fait la loi dans les zones profondes. À Detroit, les jeunes Aidan Hutchinson, Jack Campbell et Kerby Joseph assurent une protection dans tous les niveaux. Néanmoins, comme dans leurs matchs respectifs, l’attaque devrait dicter le match, à l’avantage des Lions. Le porteur de ballon Jahmyr Gibbs a été époustouflant dans son premier match éliminatoire. Sa faculté de briser le premier plaqué et d’amasser les verges après le contact le rend indispensable. Cependant, la seule catégorie défensive dans laquelle les Bucs ont véritablement excellé est la moyenne de verges allouées par la course. Quelles options s’offriront alors à Jared Goff si le jeu au sol ne donne rien ? Ah oui, Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta, Josh Reynolds, Jameson Williams… Le talent de cette équipe bâtie au pic et à la pelle depuis quatre ans est immense. Les deux équipes s’étaient affrontées le 15 octobre. Tous les joueurs d’impact prenaient part à la rencontre et les Lions ont battu aisément les Buccaneers 20-6. Dans un stade plein à craquer, à Detroit, les Lions ne peuvent absolument pas échapper ce match à leur portée. Les Lions sont une usine à marquer et aucune panne sur la chaîne de montage n’est à prévoir.

Prédiction : Lions 28, Buccaneers 21

Chiefs de Kansas City c. Bills de Buffalo (dimanche 18 h 30)

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Le receveur de passes Stefon Diggs et le quart-arrière Josh Allen, des Bills de Buffalo

Ce duel oppose les Chiefs et les Bills. Mais en vérité, nous serons rivés à nos écrans pour être témoins du septième chapitre de la rivalité entre Patrick Mahomes et Josh Allen, sans doute les deux meilleurs quarts-arrières de leur génération. Pour rompre le suspense, allons-y immédiatement avec le pronostic : les Bills l’emporteront. Maintenant, les explications. D’abord, l’avantage du terrain favorisera Allen et ses coéquipiers. Cinq des six affrontements entre les deux quarts-arrières vedettes ont eu lieu à Kansas City. Enfin, Allen pourra accueillir Mahomes sur son territoire. Sa motivation sera immense et ce sera assurément un facteur. Ensuite, même si les Chiefs peuvent compter sur une défense efficace par la passe, la faiblesse de cette unité demeure la protection contre le jeu au sol. Les Chiefs sont arrivés au 18e rang de la ligue pour le nombre de verges par la course. Malheureusement pour les Swifties, Allen peut avoir un ascendant sur son homologue précisément dans cette phase de jeu. Il court en moyenne pour 30 verges par match. Et contre les Steelers la semaine dernière, une équipe ayant un rendement presque identique contre la course, Allen s’est éclaté avec 1 touché et 74 verges au sol. Finalement, comme les Bills aiment contrôler le ballon en étant les meilleurs dans la NFL en situation de troisième essai (49,35 %), les Chiefs devront tirer profit de presque chaque occasion en attaque. Et avec la fragilité du jeu aérien, ce sera difficile d’être créatif contre une défense aussi douée. Lorsque ça se corse, les Chiefs ont tendance à s’effondrer cette saison. Mahomes devra être parfait s’il veut passer en finale d’association.

Prédiction : Bills 27, Chiefs 24