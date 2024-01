(Santa Clara) Christian McCaffrey a marqué son deuxième touché du match avec une course de six verges avec 1:07 à écouler et les 49ers de San Francisco ont réussi leur première remontée victorieuse en deuxième demie de la saison pour défaire les Packers de Green Bay 24-21, samedi, en deuxième ronde des éliminatoires de la NFL.

Josh Dubow Associated Press

Les 49ers (13-5) étaient la première équipe en 13 campagnes à se qualifier pour les éliminatoires sans avoir à venir de l’arrière en deuxième demie d’un match de saison régulière.

Brock Purdy et McCaffrey en ont fait juste assez lors de leur dernière possession pour propulser leur équipe en finale de l’Association nationale lors d’une troisième année consécutive.

« On construit pour arriver à ces moments, a dit McCaffrey. On n’a pas bien joué du tout, mais on avait encore une chance à la fin. D’aller sur le terrain et d’exécuter les jeux, c’est un signe d’une équipe avec du caractère. »

Les 49ers accueilleront la semaine prochaine les gagnants du duel entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Lions de Detroit, qui aura lieu dimanche.

Purdy a complété six de ses sept passes pour 47 verges lors de la série offensive décisive, obtenant le premier jeu sur un troisième essai en rejoignant Brandon Aiyuk, puis Chris Conley pour 17 verges.

« Évidemment, il y a quatre quarts pour une raison, vous savez ? a lancé Purdy. Alors de la façon dont ça a commencé, je me suis dit : “ tu dois faire mieux et jouer du football efficace ”. Quand la saison est en jeu, il faut réussir pour les joueurs autour de toi. »

McCaffrey a mis la touche finale avec une course et la défensive des 49ers a fait le reste du travail. Dre Greenlaw a notamment réussi sa deuxième interception aux dépens de Jordan Love et le club du Wisconsin a subi une cinquième défaite de suite face à leurs rivaux de la Californie lors des éliminatoires.

Le dernier lancer de Love a été l’une de ses rares erreurs. Il avait donné l’avance aux Packers avec deux passes de touché au troisième quart. Sa première saison complète en tant que titulaire à la place d’Aaron Rodgers s’est malgré tout terminée de manière décevante.

Love a forcé les 49ers à jouer du football de rattrapage en trouvant Bo Melton fin seul pour un touché de 19 verges.

Les 49ers ont ensuite repris l’avance, mais Keisean Nixon a réussi un retour de dégagement de 73 verges qu’il a échappé, mais son coéquipier Eric Wilson a recouvré le ballon. Quatre jeux plus tard, Love a effectué une passe de deux verges à Tyler Kraft pour porter la marque à 21-14 avec une transformation de deux points.