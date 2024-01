(Orchard Park) Après avoir vu leurs saisons 2020 et 2021 finir à Kansas City par des revers en éliminatoires, les Bills de Buffalo vont recevoir dimanche soir les Chiefs, dans une confrontation de deuxième tour.

John Wawrow Associated Press

Ce sera un premier match éliminatoire à l’étranger pour le quart des Chiefs Patrick Mahomes.

Ce sera également la première fois que Mahomes entendra le rugissement de la foule au Highmark Stadium. Son seul autre match à Buffalo s’est déroulé dans un stade vide en 2020, en raison des restrictions liées à la pandémie.

« Ça va être hostile et des gens vont me lancer des insultes et tout ça, mais je suis excité parce que c’est l’un des meilleurs environnements au football, a dit Mahomes. Quand vous êtes plus petit, vous voulez vivre ce genre d’atmosphère. »

Bien que les équipes aient eu les mêmes fiches de 11-6 en saison régulière, Buffalo a remporté le bris d’égalité en gagnant 20-17 au Arrowhead Stadium, en décembre.

Il s’agissait de la première des six victoires consécutives des Bills, dont lundi contre Pittsburgh, en première ronde.

Le premier emploi de l’entraîneur des Bills Sean McDermott dans la NFL était comme adjoint de l’actuel pilote des Chiefs Andy Reid avec Philadelphie, en 1999.

« Il est intelligent, il est coriace et il travaille dur », a dit Reid à propos de McDermott.

McDermott n’a aucune rancune pour la décision de Reid de le congédier en tant que coordonnateur défensif des Eagles, après la saison 2010.

« Je pense que cela a renforcé mon éthique de travail, a dit McDermott, qui a ensuite passé six ans en charge de la défense des Panthers, avant que Buffalo l’engage en 2017. D’une certaine manière, j’en suis extrêmement reconnaissant. »

Les deux clubs ont divisé les honneurs de six matchs y compris en éliminatoires, depuis 2020.

« Il n’y a pas de secrets », a résumé le plaqueur Chris Jones, des Chiefs.

PHOTO MATT DURISKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Bills de Buffalo Josh Allen

Quel que soit le contexte, le quart Josh Allen, des Bills, est conscient de la difficulté de battre les champions en titre du Super Bowl.

« Ils sont au sommet de la montagne. Ils savent ce qu’il faut pour y arriver, a déclaré Allen, dont le seul match de championnat de l’AFC s’est soldé par une défaite de 38-24 à Kansas City, en janvier 2021. En tant que compétiteur, être dans une situation comme ça est quelque chose dont vous rêvez. »

Après avoir réussi un touché lors de 71 % de leurs présences à l’intérieur du 20 adverse la saison dernière, les Chiefs n’en ont obtenu un que 52 % du temps cette saison.

Contre Miami au premier tour, les Chiefs ont atteint la zone payante deux fois en six percées en « zone rouge ». Harrison Butker a fourni quatre placements.

« C’est probablement plusieurs facteurs, a dit Reid. Nous avons tous une part de responsabilité là-dedans. Vous voulez évidemment des touchés. J’adore Butker et il fait un travail phénoménal, mais vous voulez atteindre la zone des buts. »