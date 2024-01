Éliminatoires de la NFL Les Bills prennent rendez-vous avec les Chiefs

(Orchard Park) Josh Allen a lancé trois passes de touché et il a établi un record d’équipe en effectuant une course de 52 verges pour un touché, et les Bills de Buffalo ont défait les Steelers de Pittsburgh 31-17, lundi, dans un affrontement de premier tour des éliminatoires de la NFL.