L’incendie de la maison de 6,9 millions de dollars appartenant au receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, a été déclenché par un enfant qui jouait avec un briquet dans une chambre, a déclaré jeudi un responsable des pompiers.

Associated Press

« Il s’agit d’un incendie accidentel », a déclaré à l’Associated Press le capitaine des pompiers de Davie, Robert Taylor. Il n’a pas précisé l’âge de l’enfant ni le montant des dégâts causés par l’incendie. Taylor a déclaré que l’enquête était désormais close.

Hill participait à l’entraînement des Dolphins en vue du dernier match de la saison régulière contre les Bills de Buffalo lorsque l’incendie s’est déclaré. Il a quitté l’entraînement lorsqu’il a été informé de l’incendie.

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Tyreek Hill

La maison est située à Southwest Ranches, à environ 30 miles au nord-ouest de Miami.

La chaîne de télévision WSVN de Miami a montré une grande quantité de fumée noire s’échappant du toit de la maison alors que les pompiers l’aspergeaient d’eau.

L’agent de Hill, Drew Rosenhaus, a déclaré aux journalistes mercredi que certains membres de la famille étaient à la maison au moment de l’incendie.

« Le joueur et sa famille sont sains et saufs, a expliqué Rosenhaus. Il n’y a pas eu de blessés et nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants aux pompiers qui ont éteint le feu. Heureusement, le feu a été circonscrit à une zone limitée de la maison. De toute évidence, il y aura des dégâts de fumée et d’eau. Il est évidemment très difficile pour quiconque de voir sa maison prendre feu, mais Tyreek a géré la situation, lui et sa famille, avec autant de sang-froid qu’on peut l’espérer. »