(Berlin) Quatre personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées du fait d’un incendie survenu jeudi soir dans un hôpital à Uelzen, au sud de la ville allemande de Hambourg, en Basse-Saxe, a indiqué vendredi la police locale.

Il y a plus de dix blessés, dont plusieurs gravement, selon la police. Les causes du sinistre ne sont pas connues.

L’incendie s’est déclaré vers 22 h 45 locales (16 h 45 heure de l’Est) et, à l’arrivée des secours, des flammes étaient visibles au troisième étage ainsi que « beaucoup de fumée », selon un communiqué. Des « appels à l’aide ont été entendus » depuis le bâtiment, d’après la même source.

Les pompiers et la police ont procédé à des évacuations et ont pris des mesures pour arrêter la progression du feu. Vendredi midi, la cause de l’incendie n’avait pas encore été établie et les autorités considéraient toutes les pistes dans le cadre de l’enquête.

Selon les premières estimations, les dégâts matériels pourraient s’élever à plus d’un million d’euros, a rapporté la police.