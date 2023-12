Anthony Calvillo sera le coordonnateur à l’attaque en plus de diriger les quarts.

(Montréal) Les Alouettes de Montréal auront sensiblement le même visage en 2024. Du moins, sur les lignes de côté.

La Presse Canadienne

L’équipe a annoncé jeudi en être venue à de nouvelles ententes avec presque tout son personnel d’entraîneurs en vue de la prochaine campagne. En fait, seul l’entraîneur des demis défensifs Tyrrell Sutton ne sera pas de retour. L’équipe et lui ont décidé d’aller dans des directions opposées.

Ainsi, après avoir annoncé une prolongation de contrat de deux saisons à Jason Maas mercredi, l’entraîneur-chef des Alouettes pourra compter sur le retour de Bryon Archambault, qui agira toujours comme adjoint à l’entraîneur-chef et coordonnateur des unités spéciales. Anthony Calvillo sera le coordonnateur à l’attaque en plus de diriger les quarts. Il sera secondé de Michael Lionello, qui devient coordonnateur de l’attaque aérienne et conserve son poste d’entraîneur des receveurs.

Noel Thorpe, dont la défense a grandement contribué à la conquête de la huitième coupe Grey des Alouettes le mois dernier, revient comme coordonnateur en défense et entraîneur des demis défensifs. Chandler Jones le secondera dans cette seconde tâche.

Corey Irvin sera toujours responsable de la ligne défensive. De l’autre côté du ballon, c’est Luc Brodeur-Jourdain qui continuera de s’acquitter de cette tâche. Il sera secondé de David Brown, qui quitte le terrain pour devenir entraîneur. Les demis offensifs seront l’affaire de Dave Jackson, qui quitte les unités spéciales pour se retrouver en attaque.

Finalement, les secondeurs retrouveront l’entraîneur Greg Quick.