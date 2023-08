PHOTO GARY MCCULLOUGH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Orchard Park) Damar Hamlin a convaincu l’entraîneur-chef des Bills de Buffalo Sean McDermott dans sa tentative de retour au jeu, lui qui a dû être réanimé sur le terrain dans un match à Cincinnati, en janvier.

John Wawrow Associated Press

« Si on ne parle que du non médical, il a répondu à toutes les attentes, a déclaré McDermott jeudi. L’échantillonnage est suffisamment important pour statuer qu’il a bien fait, en plus de demeurer en santé. »

L’évaluation de McDermott repose sur la façon dont Hamlin s’est attaqué sans hésiter à chaque étape de sa rééducation, surtout depuis que les Bills ont commencé à s’entraîner avec équipement complet, il y a trois semaines. L’entraîneur a également été rassuré par la performance d’Hamlin lors du premier match préparatoire des Bills contre les Colts d’Indianapolis la semaine dernière.

Hamlin a été impliqué dans trois plaqués, stoppant notamment Evan Hull sur un quatrième essai et une verge à franchir, en plus de jouer 22 jeux en défense à son premier match depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque et avoir été ressuscité le 2 janvier dernier, contre les Bengals.

Après cette rencontre face aux Colts, McDermott a dit de la performance d’Hamlin qu’elle était un « remarquable exemple de force, de courage et de foi ».

« Ce que nous venons de voir est remarquable », a-t-il ajouté.

L’appui de McDermott à l’endroit d’Hamlin est le plus récent indice que le joueur est sur le point de retrouver sa place au sein de la formation come substitut aux partants Micah Hyde et Jordan Poyer.

Les Bills ont deux autres matchs préparatoires à disputer, dont un bien important pour Hamlin samedi, alors que l’équipe se déplacera vers Pittsburgh, ville natale d’Hamlin. Le footballeur de 25 ans à grandi dans la banlieue de McKees Rocks et a joué son football universitaire à Pitt, avant d’être repêché par les Bills en 2021.

Plusieurs de ses parents et amis seront sur place pour l’encourager.

Les Bills compléteront leur calendrier préparatoire le 26 août, à Chicago. Ils procéderont à leurs dernières coupures trois jours plus tard.