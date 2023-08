PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Joe Mixon déclaré non coupable de menaces

(Cincinnati) Le porteur de ballon des Bengals de Cincinnati Joe Mixon a été reconnu non coupable de menaces lors d’une dispute en janvier.

Associated Press

La juge du comté municipal de Hamilton, Gwen Bender, l’a acquitté des accusations auxquelles il faisait face au terme d’un procès de quatre jours.

Une femme avait accusé l’homme âgé de 27 ans d’avoir pointé une arme à feu dans sa direction alors que les deux voitures étaient arrêtées côte à côte. L’avocat de Mixon a argumenté qu’il était impossible de prouver que Mixon avait une arme à feu dans sa voiture.

La dame, dont le nom n’a pas été dévoilé en cour, a plutôt affirmé que Mixon et elle se sont disputés après qu’il l’eut coupée dans la circulation. Mixon soutenait que la dame avait commencé la confrontation en lui faisant un doigt d’honneur.

Elle a ajouté que Mixon a pointé un fusil dans sa direction alors que les voitures étaient arrêtées.

L’avocat de Mixon, Scott Croswell, a noté qu’il était impossible de savoir qui disait la vérité dans un cas comme celui-ci.

Si Mixon avait été reconnu coupable, il aurait pu passer jusqu’à un an derrière les barreaux et payé une amende de 1000 $ US.

Choix de deuxième tour des Bengals en 2017, Mixon a connu ses meilleurs moments en 2021, récoltant 1205 verges de gains au sol et marquant 13 touchés.