(Orchard Park) Quelques instants avant d’effectuer la première pelletée de terre en prévision de la construction du nouveau stade des Bills de Buffalo, le propriétaire Terre Pegula a levé les yeux aux ciels et a lancé un message à son prédécesseur et fondateur de l’équipe, Ralph Wilson.

John Wawrow Associated Press

« Ralph, nous déménageons de l’autre côté de la rue », a-t-il dit, faisant éclater de rire les nombreux invités à la cérémonie, dont la conjointe du regretté Wilson, Mary.

Pegula, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, ont effectué la première pelletée de terre sur le terrain où les Bills devraient évoluer à compter de la saison 2026. Le projet coûtera 1,54 milliard US, dont 850 millions qui proviendront de fonds publics.

Le nouveau stade de plus de 60 000 sièges sera construit sur un terrain qui servait de stationnement pour l’ancien stade.

La première pelletée de terre survient un peu plus d’un moins après la conclusion d’un accord entre les Bills et le gouvernement du comté, et près de 14 mois après l’établissement d’une entente pour placer les fonds publics dans le budget de l’État.

Le nouveau stade remplacera le Highmark Stadium, ouvert en 1973.

Les Bills ont été fondés en 1960. Ils ont d’abord évolué dans la Ligue américaine de football et ils ont disputé leurs 13 premières saisons au War Memorial Stadium, au centre-ville de Buffalo.

Hochul, qui a grandi dans la région à Hamburg, a mis l’accent sur les avantages, autant financiers que psychologiques pour l’un des plus petits marchés dans la NFL, de garder l’équipe à Buffalo. Elle a affirmé que l’impact économique annuel de la présence des Bills dans la communauté de Buffalo était estimé à 385 millions de dollars.

L’entente en a fait sourciller plus d’un, alors que des fonds publics seront utilisés pour appuyer la famille Pegula, dont la valeur est estimée à 6,7 milliards. Pegula possède aussi les Sabres, dans la LNH.

Il a aussi été question de ramener les Bills dans le centre-ville de Buffalo, afin de le revitaliser, plutôt que de les garder en banlieue à Orchard Park.