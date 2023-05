Commotions cérébrales

Un médecin de la NFL se penche sur les lésions au cerveau

Le neurochirurgien Joseph Maroon a été engagé par les Steelers de Pittsburgh en tant que consultant médical en 1977. Depuis 46 ans, il examine et soigne les vedettes de cette dynastie réputée pour sa rudesse, comme Terry Bradshaw, Mean Joe Greene et Jack Lambert, tous membres du Temple de la renommée.