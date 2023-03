Âgé de 32 ans, Thielen a été libéré plus tôt pendant la saison morte après avoir passé les neuf dernières saisons avec les Vikings du Minnesota.

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le receveur et joueur autonome Adam Thielen s’entend avec les Panthers

Les Panthers de la Caroline ont ajouté un autre vétéran à leur attaque, dimanche soir, lorsqu’ils ont consenti un contrat au receveur et joueur autonome Adam Thielen.

Steve Reed Associated Press

Âgé de 32 ans, Thielen a été libéré plus tôt pendant la saison morte après avoir passé les neuf dernières saisons avec les Vikings du Minnesota.

En carrière avec les Vikings, Thielen a capté 534 passes pour des gains de 6682 verges et 55 touchés en 135 matchs. Lors de la dernière saison, il a réalisé 70 réceptions pour un total de 716 verges et six majeurs alors qu’il était jumelé au receveur étoile Justin Jefferson.

Selon une source anonyme, Thielen a signé un contrat de trois saisons. Les termes n’ont toutefois pas encore été dévoilés.

Les Panthers avaient besoin d’expérience au poste de receveur après avoir échangé D. J. Moore aux Bears de Chicago, dans une transaction qui impliquait le tout premier choix du prochain repêchage de la NFL.

Thielen, qui a été sélectionné à deux reprises au Pro Bowl, devient immédiatement le receveur le plus expérimenté de la formation des Panthers.

La semaine dernière, les Panthers ont aussi fait signer un contrat au porteur de ballon Miles Sanders, au demi inséré Hayden Hurst et au quart Andy Dalton.

Les observateurs s’attendent à ce que les Panthers utilisent le premier choix au total pour sélectionner un quart.