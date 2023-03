PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Flowery Branch) Le secondeur extérieur Lorenzo Carter, qui a terminé au deuxième rang chez les Falcons d’Atlanta avec quatre sacs du quart en 2022, va demeurer avec l’équipe après avoir signé un pacte de deux saisons.

Associated Press

Les dirigeants des Falcons en ont fait l’annonce mardi.

Carter a amorcé les 17 matchs des Falcons la saison dernière et a établi un sommet personnel en carrière avec 58 plaqués. Il a aussi récupéré un ballon échappé et marqué un touché sur un retour d’interception.

Carter, un athlète de six pieds cinq pouces et 255 livres qui a grandi en banlieue d’Atlanta, a été un choix de troisième ronde des Giants de New York en 2018, après sa carrière à l’Université de Géorgie.

Après quatre campagnes avec les Giants, il a signé un contrat d’une saison avec les Falcons l’année dernière.

Carter était susceptible de devenir joueur autonome sans compensation.