Des athlètes du Rouge et Or de l’Université Laval avec la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy.

Trois équipes du Rouge et Or honorées à l’Assemblée nationale

Les récents succès de trois équipes sportives du Rouge et Or, de l’Université Laval, ont été célébrés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, mercredi.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Les équipes féminines de rugby et de cross-country, de même que l’équipe masculine de football, ont été reçues à l’hôtel du Parlement par la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy.

Celle-ci a souligné les « performances remarquables » des formations de l’Université Laval au cours de la dernière année.

D’abord, après avoir remporté le premier titre national de son histoire en 2019, l’équipe féminine de rugby du Rouge et Or a réitéré l’exploit en novembre dernier, à Victoria. Cette victoire est venue couronner une saison sans défaite en 2022, les joueuses ayant été sacrées championnes en saison régulière, mais aussi en finale provinciale et au championnat canadien.

« Vous m’impressionnez, a commenté la ministre, dérogeant du discours qu’elle avait devant elle. Votre début de saison a été fulgurant ! Cinq blanchissages consécutifs et au-delà de ces victoires, vous avez chaque fois visé l’excellence. »

« Votre rapidité, votre puissance et votre redoutable défensive vous ont mérité la médaille d’or au championnat canadien universitaire, a poursuivi l’élue. L’exploit est d’autant plus remarquable que vous aviez disputé trois matchs en cinq jours. Plusieurs personnes l’affirment : le Rouge et Or possède la meilleure équipe féminine de rugby. »

L’équipe féminine de cross-country s’est pour sa part illustrée en remportant, le 29 octobre dernier, la médaille d’or au championnat provincial à Rawdon. La formation a aussi accédé à la première marche du podium, et ce, pour une deuxième année consécutive, au Championnat canadien, qui s’est tenu à Halifax.

« Cette victoire a été signée sous la pluie et le vent, sans électricité, le tout couronné d’une alerte météo de tempête tropicale en vigueur, a souligné Mme Roy. Rien n’est à votre épreuve ! »

« Vos solides performances méritent d’être saluées pleinement. Une chose est sûre, vous savez tenir le public en haleine ! » a affirmé la ministre aux athlètes qui se trouvaient devant elle au Salon rouge.

La députée de Montarville a finalement salué l’équipe masculine de football du Rouge et Or, revenue à Québec l’automne dernier avec sa 11e coupe Vanier. « Pour reprendre une expression nationale, bien connue dans votre équipe : la gratte est passée ! » a-t-elle lancé à la blague.

En fin d’allocution, Mme Roy n’a pas manqué de souligner la persévérance, la résilience et le dévouement de ces athlètes étudiants, dont les réussites « font briller le Québec » et donnent « des ailes à la relève ».

Également présente à la cérémonie, la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, a aussi félicité les sportifs dont le succès rejaillit sur l’institution.

« L’hommage rendu aujourd’hui est grandement mérité, a souligné Mme D’Amours. Cet accomplissement sportif exceptionnel n’est pas le fruit du hasard : il exige de développer des qualités personnelles qui vous serviront toute votre vie. »

« C’est une grande fierté pour nous à l’Université Laval de voir des étudiants-athlètes réussir, à la fois leurs projets sportifs et leurs projets académiques, a ajouté la rectrice. Vous nous transmettez le goût de nous dépasser. Ça nous inspire, c’est important et j’espère que cela vous portera toute votre vie. »

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.