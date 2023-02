(Kansas City) Patrick Mahomes a pris part à un entraînement léger sans avoir de problème à la cheville droite, jeudi.

Dave Skretta Associated Press

Le quart des Chiefs devrait s’entraîner pleinement d’ici au Super Bowl qui opposera Kansas City aux Eagles de Philadelphie, le 12 février.

Mahomes s’est foulé la cheville au premier tour éliminatoire, contre Jacksonville. Il était clairement ennuyé dimanche dernier lors du match de championnat de l’AFC, contre Cincinnati.

Bien qu’il ait reçu de durs coups (et fait une percée effrénée qui a mené au placement gagnant), Mahomes s’en est bien tiré physiquement, face aux Bengals.

« C’était un match physique. Tout mon corps était un peu douloureux, mais je ne crois pas avoir fait un recul au sujet de la cheville, a dit Mahomes. C’était un peu douloureux pendant le match, mais à part ça, je me sens bien. »

D’autres joueurs ont toutefois été blessés lors du gain de 23-20 contre les Bengals : les ailiers espacés Mecole Hardman (bassin), JuJu Smith-Schuster (genou) et Kadarius Toney (cheville), ainsi que le secondeur Willie Gay (épaule).

Gay et le receveur de passes Justin Watson ont pris part à l’entraînement de jeudi.

Kansas City est optimiste à propos de Toney, Smith-Schuster et du demi de coin L’Jarius Sneed, qui est dans le protocole en lien aux commotions cérébrales.

Trois demis de coin et un demi de sûreté étant des recrues, Sneed doit souvent couvrir le plus dangereux des ailiers espacés de l’adversaire.

L’entraîneur Andy Reid a dit que Clyde Edwards-Helaire, choix de premier tour en 2020, pourrait avoir le feu vert pour affronter les Eagles.

Edwards-Helaire avait perdu le poste de demi-offensif principal au profit d’Isiah Pacheco avant une entorse à la cheville, à la fin novembre. Sa polyvalence pourrait toutefois être bénéfique lors du grand match.

« Il va s’entraîner et on verra en temps et lieu, a dit Reid. On y va au jour le jour pour voir comment il se sent. »