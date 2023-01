(East Rutherford) À leur première campagne avec les Giants de New York, le directeur général Joe Schoen et l’entraîneur-chef Brian Daboll ont nettoyé un désordre qui a jonché les Meadowlands pendant cinq ans.

Tom Canavan Associated Press

Schoen a transformé une concession en crise dans sa gestion du plafond salarial en une organisation qui comptera sur presque 54 millions pour retenir les services du quart-arrière Daniel Jones et du demi-offensif Saquon Barkley — si c’est ce qu’il désire — et ajouter des joueurs qui combleront les nombreux besoins de l’équipe en prévision de la prochaine saison.

Tout ce que Daboll a accompli, c’est faire passer un club qui venait de connaître cinq saisons perdantes de suite, le mener vers un dossier de 9-7-1 et une participation aux éliminatoires.

Les Giants ont gagné leur match de premier tour au Minnesota avant de se faire dominer 38-7 par les Eagles de Philadelphie, l’équipe classée numéro un dans l’Association nationale, en deuxième ronde.

La prochaine étape pour les Giants sera de répéter ce succès. L’équipe a affiché un dossier de 1-5-1 contre ses rivaux de la section Est de l’Association nationale, incluant trois défaites en autant de matchs contre les Eagles.

Après huit matchs, les Giants présentaient une fiche de 6-2 et avaient gagné cinq parties par six points ou moins.

« Il existe un écart au niveau du rendement que nous devons réduire », a déclaré Schoen, lundi, alors qu’il était assis aux côtés de Daboll. Tout aussi rapidement, il a fait remarquer que les Giants formaient une bonne équipe malgré le fait qu’elle n’était pas la plus talentueuse dans la ligue.

Jones, Barkley et le plaqueur Dexter Lawrence seront au cœur des préoccupations des dirigeants des Giants pendant l’entre-saison. Jones et Barkley seront joueurs autonomes et Lawrence disputera l’année optionnelle à son contrat de recrue.

Ils ont fait partie du groupe de joueurs le plus important de l’équipe.

Après que les Giants eurent refusé d’exercer l’option au contrat de Jones, ce dernier a connu sa meilleure saison en carrière, avec des gains de 3205 verges par la voie des airs, 15 passes de touché et cinq interceptions. Il a aussi accumulé 708 verges par la course, un record d’équipe pour un quart-arrière, et il a inscrit sept majeurs.

Barkley s’est finalement remis d’une blessure au ligament croisé antérieur d’un genou en 2020 et a amassé 1312 verges par la course et 10 touchés, en plus de capter 57 passes.

Lawrence a joué un rôle important au centre de la défense des Giants avec 7,5 sacs du quart, un sommet au sein de l’équipe.

Par ailleurs, les Giants ont d’importantes lacunes à combler, à commencer au poste d’ailier espacé. Ils n’ont pas de véritable receveur numéro un. Il faut aussi prévoir qu’ils tenteront de s’améliorer à la position de secondeur intérieur et de trouver un autre joueur pour solidifier l’intérieur de leur ligne défensive.