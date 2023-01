Un peu plus d’une semaine après avoir fait un arrêt cardiaque sur le terrain, le demi de sûreté des Bills de Buffalo a obtenu son congé de l’hôpital, mercredi matin.

La Presse et Associated Press

Hamlin avait été transféré au centre médical de Buffalo lundi. Il a été libéré 48 heures plus tard après avoir subi une évaluation médicale complète ainsi qu’une série de tests cardiaques, neurologiques et vasculaires.

« En consultation avec l’équipe de médecins, nous sommes confiants que Damar peut être libéré de façon sécuritaire pour poursuivre sa remise en forme à la maison et avec les Bills », indique le Dr Jamie Nadler.

Hamlin rentre chez lui après avoir passé deux jours à subir des tests au Buffalo General Medical Center. Il a été transféré à Buffalo après avoir passé la semaine dernière au centre médical de l’Université de Cincinnati, où le joueur de 24 ans originaire de la région de Pittsburgh a connu ce que les médecins ont appelé « un rétablissement remarquable ».

Hamlin s’est effondré sur le terrain après avoir été frappé à la poitrine par le receveur des Bengals Tee Higgins alors qu’il effectuait ce qui semblait être un plaqué de routine pendant le premier quart du match des Bills à Cincinnati, le 2 janvier. Le match a finalement été annulé par la NFL.

Hamlin a passé les deux premiers jours à l’hôpital sous sédatif et intubé. Mercredi, il a été réveillé et a pu saisir les mains des personnes présentes à son chevet. Il a finalement été débranché du respirateur et a pu s’adresser à ses coéquipiers vendredi. Dimanche, lors de la victoire des Bills sur les Patriots de La Nouvelle-Angleterre, Hamlin a réagi au match en temps réel sur Twitter, et a « activé presque toutes les alertes de l’unité médicale » par ses réactions enthousiastes, selon ses médecins soignants.