À quelques mois du repêchage, Matthew Bergeron a les yeux rivés sur la NFL. Après quatre saisons avec l’Orange de Syracuse, dans la NCAA, le Québécois de 22 ans est désormais admissible à être sélectionné dans la plus importante ligue de football américain – et il donnera tout dans les prochains mois pour y arriver.

« Excuse-moi, il y a du trafic en Californie ! » Nouvellement représenté par l’agence Rep1 Sports, le grand joueur de ligne offensive s’est envolé début décembre pour le comté d’Orange, sur la côte ouest des États-Unis. Il s’y entraîne depuis quelques semaines en compagnie de son agent, de quelques mentors et de ses préparateurs physiques.

« Après la saison, c’était pas mal clair que j’allais me rendre admissible au repêchage. La seule chose, c’était de déterminer quand j’allais le faire et les petits détails qui vont avec, nous explique-t-il au téléphone. Dans mon entourage, tout le monde s’y attendait. Ce n’était pas une grande surprise. »

En Californie, le natif de Victoriaville tente notamment de se réhabituer à jouer comme bloqueur à droite, lui qui occupe le poste de bloqueur à gauche depuis deux ans et demi, pour « montrer aux dépisteurs » qu’il est à l’aise.

L’espoir de 6 pi 5 po et 322 lb accomplit également du travail à l’extérieur du terrain : réponses à des questions d’entrevue, apprentissage des livres de jeux, visionnement de film pour lire les défenses de la NFL… tout y passe.

Pour ce faire, il peut notamment bénéficier des conseils de Joe Staley, l’un des meilleurs bloqueurs à gauche de la dernière décennie, et de Garett Bolles, qui joue à cette position pour les Broncos de Denver depuis 2017. Les deux athlètes font eux aussi partie de l’agence Rep1 Sports.

Selon divers sites spécialisés, Matthew Bergeron pourra entendre son nom au deuxième ou au troisième tour de l’encan. Visiblement concentré, il choisit de ne pas y accorder d’attention. « Moi, j’ai l’info directe de mon agent et des équipes de la NFL. C’est différent. Ce qui se passe dans les médias, c’est juste l’opinion des gens. »

Fier de son chemin

À Syracuse, sous la direction de l’entraîneur-chef Dino Babers et de l’entraîneur de la ligne offensive, Mike Schmidt, le Québécois a été reconnu pour sa progression entre sa première saison en 2019 et sa dernière campagne, où il a été élu au sein de la deuxième équipe d’étoiles de l’Atlantic Coast Conference.

« C’est difficile de mettre le doigt sur une chose exacte, dit-il. Je me suis amélioré pour reconnaître les défensives, je suis plus constant dans mon jeu de pieds ou de mains. C’est ça, la ligne offensive, avoir une game complète. »

PHOTO FOURNIE PAR MATTHEW BERGERON En vue du repêchage, le Québécois se compare à Christian Darrisaw, bloqueur à gauche des Vikings du Minnesota. « Les choses qu’on dit de moi, on les disait de lui. »

Se percevant comme un leader naturel, il a été désigné par ses coéquipiers comme l’un des quatre capitaines du programme, l’automne dernier. « Je ne changeais pas mon comportement pour être capitaine, et les gens m’ont suivi naturellement, fait-il remarquer. C’est l’un des accomplissements dont je suis le plus fier. »

Un ancien des Filons du cégep de Thetford Mines, Matthew Bergeron n’a toutefois même pas songé à la NFL avant de traverser la frontière.

« Quand j’étais au Québec, je pensais que c’était inaccessible. Puis j’ai vu des dépisteurs à nos pratiques qui étaient là pour regarder mes coéquipiers Andre Cisco, maintenant demi de sûreté avec les Jaguars de Jacksonville, et Alton Robinson, qui est sur la ligne défensive des Seahawks de Seattle. Je me suis dit que si je travaillais fort comme eux, c’était possible. »

Laurent Duvernay-Tardif a joué à Montréal et Benjamin St-Juste aussi. Victoriaville, il n’y a personne qui a fait [la NFL] à partir de là. Je voyais ça inaccessible. Matthew Bergeron

« Si j’accomplis la prochaine étape, je vais servir d’exemple pour les jeunes joueurs en région, ajoute-t-il. Il faut juste travailler fort, avoir une bonne éthique de travail. »

Vers le Senior Bowl et le NFL Combine

Le 4 février, le grand bloqueur offensif aura la chance de participer au Senior Bowl, à Mobile, en Alabama. Cette tradition annuelle rassemble les meilleurs espoirs de la NCAA pour des entraînements, des entrevues et un match d’exhibition.

Le 27 février, à Indianapolis, viendra ensuite le fameux NFL Combine, où les athlètes qui se sont rendus admissibles sont invités à participer à divers tests physiques, comme le sprint de 40 verges, le saut vertical ou le bench press de 225 lb.

Vers la mi-mars, ceux qui n’ont pas reçu d’invitation au Combine ou qui désirent reprendre leurs tests physiques auront aussi l’occasion de le faire au Pro Day.

Le demi de coin Benjamin St-Juste, natif de Montréal, avait d’ailleurs amélioré sa cote en participant à ces évènements en 2021. Il a été sélectionné par les Commanders de Washington au troisième tour, avec le 74e choix au total.

« On a des parcours différents, mais semblables. Benjamin a fait le Senior Bowl et le Combine, donc il est passé par le même chemin que je m’apprête à prendre. C’est bon d’avoir quelqu’un comme lui à un coup de fil ou un message près. Et LDT, je joue à la même position que lui. J’aimerais marcher dans ses pas. »

En terminant l’entrevue, nous avons demandé à Bergeron quel était son objectif pour la soirée du repêchage.

« Je veux être content avec ma performance dans les trois prochaines étapes. Peu importe si c’est en première ou en septième ronde, peu importe l’équipe. Ce n’est pas la case départ qui compte, c’est le processus. »