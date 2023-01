PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS

Les quarts Josh Allen et Joe Burrow s’affronteront pour la première fois lundi

(Orchard Park) S’il n’avait pas été échangé aux Bills de Buffalo il y a deux mois, le demi offensif Nyheim Hines sait exactement comment il aurait occupé sa soirée de lundi.

John Wawrow Associated Press

Hines aurait gardé les yeux rivés à sa télévision, à assister à la première, fort possiblement, de nombreuses autres confrontations entre deux des jeunes quarts-arrière les plus prometteurs dans la Ligue nationale de football en Josh Allen, des Bills, et Joe Burrow, des Bengals de Cincinnati.

« Absolument ! », a lancé Hines. « Allen versus Burrow, deux grands quarts-arrière, dans le top 5 de ma ligue, et je pourrais même dire plus haut pour l’un ou l’autre de ces gars. Il n’y a pas de doute que c’est que quelque chose que tout le monde va regarder et qui, pour un amateur de football comme moi, est excitant à voir. »

PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow (9), le 24 décembre dernier

Non seulement Hines sera un témoin privilégié d’un duel qui aura d’importantes répercussions sur le classement final dans l’Association américaine, il possède aussi d’intéressantes perspectives sur chacun des deux joueurs.

« Probablement que ce qu’il était à l’école secondaire, c’est probablement ce qu’il est maintenant, c’est-à-dire très calme », a décrit Hines au sujet de Burrow, avec lequel il a joué lors d’un match des étoiles de niveau secondaire, en janvier 2015 en Californie.

« Il était un peu comme mon entraîneur-chef, Frank Reich », a-t-il ajouté en faisant référence à son ancien instructeur à Indianapolis, qui a été limogé après la transaction qui a envoyé Hines à Buffalo.

« Très stoïque. De sang-froid. Il ne panique jamais. Je vois Joe de la même façon. »

Le respect que Hines peut vouer envers Allen a beaucoup grandi depuis qu’il s’est joint aux Bills. En Allen, il voit d’abord un joueur qui va prendre tous les moyens nécessaires pour aller chercher le résultat espéré.

« Et il y a une chose que les gens ne réalisent pas chez lui, c’est son intelligence […] Je connaissais ses habiletés à faire des jeux, mais cette habileté à faire des jeux relègue à l’arrière-plan son intelligence. »

Jusqu’à maintenant cette saison, Allen a mené les Bills (12-3) au premier rang du classement général de l’Association américaine. L’équipe est déjà assurée d’un troisième championnat consécutif de la section Est de l’Association américaine, sa plus longue période de succès du genre depuis ses quatre titres d’affilée, entre 1988 et 1991.

Avant d’entamer la semaine 17 du calendrier, Allen, qui en est à sa cinquième saison dans la ligue, occupait le quatrième rang dans la ligue au chapitre des gains par la voie des airs, avec 4029 verges, et le troisième échelon pour le nombre de passes de touché, avec 32.

De son côté, Burrow a aidé les Bengals (11-4) à s’approcher d’un deuxième championnat de suite dans la section Nord de l’Association américaine, un tour de force qu’ils n’ont pas réalisé depuis leurs titres consécutifs de la section Centrale de l’Association américaine en 1981 et 1982.

Burrow, qui est en voie de compléter sa troisième campagne dans la NFL, se classait deuxième dans la ligue pour verges gagnées par la passe (4260) et les passes de touché (34) avant le début des activités de la 17e semaine du calendrier.

Ensemble, depuis le début de la saison 2021, Allen et Burrow se trouvaient à égalité au deuxième échelon dans la ligue avec 68 passes de touché, derrière Patrick Mahomes (74), des Chiefs de Kansas City avant les parties du week-end.