Après quatre saisons avec l’Orange de Syracuse, en NCAA, le bloqueur québécois Matthew Bergeron a annoncé mardi soir qu’il se rendait admissible au prochain repêchage de la NFL.

Bergeron a publié un message sur ses réseaux sociaux, dans lequel il explique sa décision, mentionnant avoir adoré ses années passées à Syracuse. « Les relations que j’ai construites et l’expérience que j’ai vécue sont inestimables, écrit-il. Je me suis fait des amitiés qui dureront toute ma vie et pour lesquelles je suis tellement reconnaissant. »

Le Victoriavillois remercie ensuite ses entraîneurs, mais « plus spécialement Coach [Dino] Babers et Coach [Mike] Schimidt ». « Votre soutien constant m’a aidé à grandir plus que je ne l’aurais jamais imaginé, note-t-il. Je suis humble devant l’opportunité qui se présente à moi et je ne serais pas arrivé là où je suis sans votre soutien incommensurable et l’amour de ma famille. »

Bergeron, 6 pi 5 po et 322 lb, a étudié au Cégep de Thetford avant de s’engager avec Syracuse en 2019. Celui qui était un des capitaines de son équipe la saison dernière a reçu, il y a quelques semaines, une invitation au prochain Senior Bowl, qu’il a acceptée. Ce faisant, il ne pouvait revenir à Syracuse pour une autre saison.

« Ç’a toujours été un rêve pour moi de jouer dans la NFL, ajoute le jeune homme de 22 ans. Grâce à mon temps ici, je sais que je suis prêt pour le prochain défi. »

Le dernier Québécois à avoir pris part au Senior Bowl, un évènement qui regroupe les meilleurs espoirs, est Benjamin St-Juste. Le Montréalais avait ensuite été choisi au troisième tour par les Commanders de Washington.