Le demi défensif Nafees Lyon sera de retour avec les Alouettes la saison prochaine, a annoncé lundi la foration montréalaise.

La Presse Canadienne

Le footballeur de cinq pieds dix, 184 livres a complété la dernière saison avec 52 plaqués. Acquis des Elks d’Edmonton en cours de saison, l’athlète de 26 ans a réussi une interception qu’il a retournée sur 52 verges et un touché à sa première rencontre à Montréal, le 9 septembre.

De ses 52 plaqués, 27 ont été réussis dans l’uniforme des Alouettes.

L’équipe a également renouvelé les ententes du receveur international Kevin Kaya et du demi international Taku Lee, en plus d’ajouter quatre joueurs à sa formation d’entraînement : les joueurs de ligne défensive Akial Byer et C. J. Wright, le botteur Jose Maltos, ainsi que le demi défensif Dionte Ruffin.