Ian Leroux et Antoine Dansereau-Leclerc

Le Rouge et Or accède à la finale de la Coupe Vanier

Le Rouge et Or de l’Université Laval est venu de l’arrière pour vaincre les Mustangs de l’Université Western 27-20, samedi, lors de la Coupe Mitchell.

La Presse Canadienne

Le Rouge et Or participera à la Coupe Vanier pour une première fois depuis 2018, quand il avait défait les Mustangs 34-20 au stade Telus.

Les hommes de Glen Constantin se mesureront aux Huskies de l’Université de la Saskatchewan lors de la 57e finale de la Coupe Vanier, qui sera disputée samedi prochain à London, en Ontario.

Les Huskies, qui n’ont pas remporté les grands honneurs depuis 1998, ont eu raison des X-Men de l’Université St. Francis Xavier par la marque de 36-19 lors de la Coupe Uteck.

Les Mustangs avaient battu les Huskies 27-21 l’année dernière pour remporter la huitième Coupe Vanier de leur histoire. Le Rouge et Or visera un 11e titre.

Le porteur de ballon du Rouge et Or Kalenga Muganda a été nommé joueur offensif lors du gain des siens, amassant un total de 173 verges lors de 24 courses. Son coéquipier Alex Poirier, un secondeur, s’est vu décerner le titre de joueur défensif du duel grâce à ses 12 plaqués.

Les Mustangs ont rapidement pris le contrôle du match, marquant 17 points sans réplique dès le premier quart. Au deuxième quart, le Rouge et Or a inscrit ses premiers points grâce à un placement de Vincent Blanchard suivi d’un simple.

Toutefois, en seconde demie, le Rouge et Or a renversé la situation.

Grâce à deux majeurs de David Dallaire, la formation de Québec a entamé le quatrième quart avec une avance de 18-17.

Quelques secondes après le début du quart ultime, Brian Garrity a redonné l’avantage aux Mustangs quand il a réussi un placement de 15 verges.

Blanchard a cependant répliqué en réalisant trois placements successifs de 15, 9 et 28 verges pour sceller l’issue du match. La défense du Rouge et Or a ensuite muselé les Mustangs pour le reste de la rencontre.

Lors de la Coupe Uteck, les Huskies ont réussi à se distancer au quatrième quart grâce à des touchés de Daniel Wiebe et John Stoll.

Wiebe a réussi un attrapé de 41 verges pour un majeur tandis que Stoll a intercepté une passe du quart Silas Fagnan avant de retourner le ballon dans la zone des buts.