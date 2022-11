Laurent Duvernay-Tardif souhaitait se joindre à une équipe impliquée dans la course aux éliminatoires et c’est ce qu’il fera. Pour une deuxième année de suite, le garde s’est joint aux Jets de New York en milieu de saison.

Obtenu par les Jets dans un échange avec les Chiefs de Kansas City à la date limite des transactions, la saison dernière, Duvernay-Tardif a cette fois été embauché comme joueur autonome après avoir obtenu la permission de sa faculté de médecine afin de pouvoir mettre sa résidence sur pause.

Duvernay-Tardif est actuellement à New York et a rencontré les décideurs des Jets, mercredi. Il s’est alors entraîné devant les entraîneurs de l’équipe et les deux parties se sont officiellement entendues jeudi sur un contrat pour le reste de la saison.

C’est sur l’équipe de pratique que Duvernay-Tardif effectuera son retour avec les Jets, ce qui est monnaie courante pour les vétérans qui se joignent à une formation en milieu de saison. Si tout se passe bien, il devrait intégrer la formation des 53 joueurs réguliers au cours des prochaines semaines.

Les Jets ont perdu les services de leur garde à droite régulier, Alijah Vera-Tucker, il y a quelques semaines. Vera-Tucker ratera le reste de la saison en raison d’une déchirure à un triceps.

C’est Nate Herbig, qui n’a jamais été repêché, qui occupe actuellement le poste de garde à droite. Ne serait-ce que pour ajouter de la profondeur derrière Herbig, l’acquisition de Duvernay-Tardif, qui a joué comme partant avec l’équipe la saison dernière, allait de soi pour les Jets.

La décision de retourner avec les Jets est tout aussi logique pour Duvernay-Tardif. Quelques équipes ont démontré de l’intérêt pour le gagnant du Super Bowl depuis le printemps dernier, mais certaines conditions devraient être réunies afin qu’il accepte de revenir au jeu.

Puisqu’il connaît déjà l’environnement, de même que la plupart des entraîneurs et joueurs des Jets, l’adaptation de Duvernay-Tardif devrait être rapide et optimale. Le fait que New York soit relativement près de Montréal est un autre point positif.

C’est toutefois la belle et étonnante saison que connaissent les Jets qui a convaincu Duvernay-Tardif d’accepter leur offre. L’équipe de Robert Saleh a contre toute attente gagné cinq de ses six derniers matchs et possède une fiche de 6-3.

Les Jets affronteront notamment les Lions de Detroit, les Bears de Chicago et les Jaguars de Jacksonville, trois équipes qu’ils devraient normalement vaincre, dans trois de leurs six prochains matchs. S’ils remportent effectivement ces parties, les Jets pourraient lutter pour le championnat de leur division, celle de l’Est de la Conférence Américaine. Cela dit, les trois autres clubs de cette section (Bills de Buffalo, Dolphins de Miami et Patriots de la Nouvelle-Angleterre) ont tous des fiches gagnantes tout comme les Jets.

Dimanche, les Jets seront à Foxborough pour y affronter les Patriots. Il est toutefois très peu probable que Duvernay-Tardif soit en uniforme pour ce match. Il devrait normalement avoir besoin d’au moins une ou deux semaines avant de pouvoir disputer une partie, n’ayant pas joué depuis plus de 10 mois.

Duvernay-Tardif avait expliqué qu’il ne voulait pas annoncer sa retraite il y a quelques mois parce qu’il avait bon espoir d’obtenir une opportunité durant la saison. Plus les semaines passaient, moins ce scénario semblait probable.

Mais il y aura effectivement un nouveau chapitre à la carrière de joueur du médecin. Et si tout se déroule bien chez les Jets, la possibilité qu’il dispute une autre saison complète en 2023 n’est peut-être pas à exclure.

Duvernay-Tardif a été sélectionné par les Chiefs en sixième ronde du repêchage de 2014. Après une première saison d’apprentissage passée sur les lignes de côté, il est devenu un joueur partant en 2015 et a remporté le Super Bowl au terme de la saison de 2019. Après s’être prévalu de l’option de ne pas jouer en 2020 afin d’aider le réseau de la santé du Québec au cœur de la pandémie, il est revenu au jeu en 2021.