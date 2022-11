Pas moins de 30 des 32 équipes de la ligue ont gagné au moins trois matchs en première moitié de saison, la preuve qu’il n’y a jamais eu autant de parité dans la NFL. La course aux éliminatoires s’annonce donc encore plus palpitante que normalement cette saison. À l’aube de la 11e semaine d’activité, qui s’amorcera avec le match entre les Titans du Tennessee et les Packers, jeudi soir à Green Bay, voici l’état des forces.

Miguel Bujold La Presse

1- Vikings (8-1) – Leur spectaculaire victoire de dimanche à Buffalo a validé leur actuelle série de sept gains. Et l’incroyable attrapé de Justin Jefferson devrait enfin lui donner un peu plus de notoriété. Quel athlète, ce Jefferson.

2- Chiefs (7-2) – Les revoilà dans le siège du conducteur dans l’Américaine. Si Patrick Mahomes maintient le rythme (326,2 verges par match), il accumulera 5545 verges et battra la marque de Peyton Manning (5477 en 2013). Il le ferait toutefois en 17 matchs plutôt que 16, comme l’avait fait ce dernier.

3- Eagles (8-1) – Jouant en heure de grande écoute lors des deux dernières semaines, les Eagles ont connu une baisse de régime. Les Commanders la voulaient de toute évidence plus qu’eux, lundi soir, et ça, ça ne pardonne JAMAIS dans la NFL.

4- Dolphins (7-3) – L’excellente saison de Tua Tagovailoa s’est poursuivie contre Cleveland et son coefficient d’efficacité (118,4) est maintenant plus élevé que celui de n’importe quel autre quart par plus de 10 points…

5- Bills (6-3) – Il y a du sable dans l’engrenage dans une équipe qui semblait partie pour la gloire il y a deux semaines. Josh Allen devra commettre beaucoup moins de revirements si les Bills veulent se rendre jusqu’au bout.

6- Ravens (6-3) – On voit mal comment ils pourraient échapper le titre du Nord de l’Américaine puisque leurs sept prochains matchs seront contre des équipes qui ont actuellement une fiche déficitaire.

7- Cowboys (6-3) – Mike McCarthy a été trop gourmand en prolongation contre son ancien club et la stratégie lui a éclaté au visage. CeeDee Lamb et Tony Pollard sont les deux joueurs les plus dangereux de l’attaque des Boys, mais la présence d’Ezekiel Elliott sera essentielle au cours des prochains mois.

PHOTO TIM HEITMAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS CeeDee Lamb

8- 49ers (5-4) – Leur fiche n’est pas représentative de leur force. Sur papier, cette équipe fait partie des cinq plus talentueuses de la NFL et son style de jeu devrait porter ses fruits en novembre et en décembre.

9- Titans (6-3) – Cette formation a été très bonne au cours des dernières années, certes, mais j’avoue qu’elle m’étonne drôlement cette saison. Je m’attendais à une baisse de régime considérable en 2022. Chapeau bien bas à Mike Vrabel.

10- Seahawks (6-4) – Avec les choix obtenus des Broncos et leurs propres choix, les Seahawks pourraient vite réintégrer l’élite de la NFL s’ils repêchent aussi bien en 2023 qu’ils l’ont fait en 2022.

11- Giants (7-2) – Injuste de ne pas les inclure dans le top 10 avec une telle fiche ? Peut-être. Mais réalistement, c’est le bon rang pour eux.

12- Bengals (5-4) – Malgré quelques performances sous les attentes, l’attaque demeure l’une des plus redoutables de la ligue et leur défense est aussi solide qu’elle l’était en 2021, même s’il n’y a pas beaucoup de « grands » noms.

13- Patriots (5-4) – Au dernier rang de l’Est de l’Américaine malgré une fiche gagnante… Menée par Matt Judon (11,5 sacs), la défense des Pats a déjà réussi 32 sacs en 9 matchs, elle qui en avait obtenu 36 en 17 l’année dernière.

14- Chargers (5-4) – Sans ses deux meilleurs ailiers espacés, Keenan Allen et Mike Williams, et son excellent bloqueur à gauche Rashawn Slater, Justin Herbert ne peut pas faire des miracles, comme on dit.

15- Jets (6-3) – Si le retour de Laurent Duvernay-Tardif avec l’équipe se déroule bien, il pourrait fort bien être le garde à droite avant longtemps. Le partant habituel, Alijah Vera-Tucker, a subi une blessure à un triceps il y a quelques semaines et c’est un dénommé Nate Herbig, qui n’a jamais été repêché, qui occupe le poste.

16- Buccaneers (5-5) – Est-ce que Tom Brady a ralenti un tantinet ? Bien sûr. Mais ses statistiques restent fort respectables : 66 % de passes réussies, moyenne de plus de 280 verges par match, 12 touchés et seulement 2 interceptions.

PHOTO ANDREAS GEBERT, ARCHIVES REUTERS Tom Brady

17- Commanders (5-5) – Le Québécois Benjamin St-Juste joue bien depuis qu’il est devenu l’un des partants de la tertiaire. Lundi soir, c’est lui qui a provoqué l’échappé qui a concrétisé la victoire des siens aux dépens des Eagles.

18- Packers (4-6) – Avec déjà six défaites à leur fiche, les Packers n’ont plus aucune marge de manœuvre ou presque. Ils devront remporter leur match de jeudi soir face aux Titans pour rester dans la course aux éliminatoires.

19- Falcons (4-6) – On commence à parler de l’entrée en scène de la recrue Desmond Ridder au poste de quart. Mais les Falcons peuvent encore espérer finir premiers dans le Sud de la Nationale et doivent continuer de faire confiance à Marcus Mariota.

20- Cardinals (4-6) – Colt McCoy a peut-être sauvé la saison des Cards avec sa belle performance face aux Rams (26 en 37 pour 238 verges, 1 touché et aucune interception). Il est l’un des quarts réservistes les plus fiables de la ligue, même si on ne parle jamais de lui.

21- Colts (4-5-1) – L’embauche de l’ancien centre Jeff Saturday comme entraîneur-chef est loin d’avoir fait l’unanimité, mais les Colts ont enfin joué à la hauteur de leur talent dimanche dernier. Avec le retour dans la formation partante de Matt Ryan, tout est permis.

22- Browns (3-6) – Deshaun Watson a recommencé à s’entraîner avec l’équipe et pourra faire un retour au jeu le 4 décembre… à Houston. L’accueil ne devrait pas être très chaleureux.

23- Steelers (3-6) – Najee Harris a enfin joué comme un demi offensif de 6 pi 2 po et 235 lb la semaine dernière. La progression de Kenny Pickett se passera beaucoup mieux si Harris continue de jouer de cette façon.

24- Lions (3-6) – L’entraîneur-chef Dan Campbell n’avait toujours pas remporté un match à l’étranger jusqu’à dimanche dernier lorsque les Lions ont vaincu les Bears, 31-30, à Chicago. Sa fiche était de 0-11-1.

25- Bears (3-7) – Ceux qui estimaient que Justin Fields était le problème des Bears ne connaissent pas grand-chose au football. Jouant derrière l’une des pires lignes et avec l’un des pires groupes de receveurs, il a lancé 12 passes de touché contre 7 interceptions et a gagné 749 verges au sol en plus d’inscrire 6 touchés.

PHOTO MATT MARTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Justin Fields

26- Raiders (2-7) – Ils sont supérieurs à ce qu’indique leur fiche, mais nettement inférieurs à ce que l’on pensait d’eux avant le début de la saison.

27- Saints (3-7) – On savait que ce ne serait pas facile de succéder à Sean Payton, mais de la façon dont la saison se déroule, le séjour de Dennis Allen comme entraîneur-chef des Saints pourrait durer une seule saison.

28- Rams (3-7) – Ça va de mal en pis pour les champions en titre, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et qui n’ont inscrit que 87 points au cours de cette période, à peine 14 par partie. La blessure à une cheville de Cooper Kupp, qui ratera plusieurs semaines, n’aidera évidemment pas.

29- Panthers (3-7) – Steve Wilks a remporté deux de ses quatre matchs depuis qu’il a remplacé Matt Rhule. Souffrant d’une entorse à une cheville, le quart P. J. Walker cédera sa place à Baker Mayfield, dimanche à Baltimore.

30- Jaguars (3-7) – Le bon départ des Jags a été éphémère, mais ils se font rarement déclasser. Mais les victoires morales ne donnent rien au classement.

31- Broncos (3-6) – Défaits dans cinq de leurs six derniers matchs, les Broncos risquent de voir les Seahawks repêcher un espoir dans le top 5 avec l’un des choix qu’ils leur ont échangés pour Russell Wilson. Ouch.

32- Texans (1-7-1) – Il est de plus en plus clair que Davis Mills n’est pas la solution. Il serait donc étonnant que les Texans n’optent pas pour un quart-arrière avec leur premier choix au printemps.