Il est difficile d’avoir deux demis offensifs américains dans la Ligue canadienne de football, que ce soit en raison du ratio ou encore du plafond salarial, d’autant plus quand ces deux demis sont très bons.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Mais William Stanback et Walter Fletcher souhaitent de nouveau faire équipe dans le champ-arrière des Alouettes de Montréal en 2023.

« Je ne sais pas où l’organisation veut aller, mais je suis très ouvert à revenir l’an prochain, a déclaré Fletcher. Je ne sais pas ce que l’équipe veut faire à ma position, mais j’aimerais être de retour. »

En l’absence de Stanback, blessé lors du tout premier match de la saison, les Alouettes se sont rapidement tournées vers Fletcher, acquis des Elks d’Edmonton contre un choix de sixième tour au repêchage de 2023 à la mi-juin.

Le demi de 25 ans a un physique et un profil bien différent de celui de Stanback : d’une plus petite carrure, c’est un porteur de ballon qui joue plus en finesse que son coéquipier, qui a un style s’apparentant davantage à celui d’un char d’assaut tentant de franchir les lignes ennemies. Qui plus est, Fletcher a des mains plus sûres que celles de Stanback, bien que celui-ci ait amélioré cet aspect de son jeu au fil du temps.

Résultats : Fletcher a amassé 486 verges et marqué un touché sur 85 courses (moyenne de 5,7 verges/course) en plus de capter 29 des 31 passes lancées en sa direction pour des gains de 353 verges et un majeur. Des statistiques très intéressantes.

« Quelqu’un devra lui verser l’argent qu’il mérite la saison prochaine, a déclaré le quart Trevor Harris au sujet de Fletcher la semaine dernière. J’ai toujours su que ce gars-là avait tout ce qu’il fallait pour devenir un demi étoile dans cette ligue. »

« Je ne sais pas s’il est possible pour les Alouettes de garder Stanback et moi. Nous avons aussi plusieurs joueurs autonomes : “Geno” (le receveur Eugene Lewis) et Trevor notamment, mais je veux obtenir ce que je vaux la saison prochaine, a corroboré Fletcher. Cela dit, j’aimerais aussi revenir et former un duo avec William Stanback. En fin de saison, nous avons prouvé que nous pouvons bien faire ensemble. On se complète bien. À la fin du match, il m’a dit qu’il allait faire tout ce qu’il pouvait pour me ramener. C’était bon à entendre venant d’un aussi bon coéquipier. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Walter Fletcher

« C’est clair qu’on pourrait former un duo profitable aux Alouettes, a confirmé Stanback, qui écoulera en 2023 la dernière année de son contrat. Il apporte quelque chose de différent à l’attaque. C’est aussi un excellent coéquipier. Tout le monde s’entend bien avec lui. […] “Fletch”, c’est une bête ! Il est vraiment bon ! Faudra voir si on peut faire en sorte qu’il revienne.

« Je vais parler avec “Fletch”, mais au bout du compte, ça demeure une décision d’affaires et il doit faire ce qui est le mieux pour lui. »

Le football étant ce qu’il est, Fletcher pourrait bien être le remplaçant à moyen terme de Stanback. Ça n’a pas empêché ce dernier de le prendre sous son aile, un peu comme l’avaient fait les vétérans de l’équipe à son arrivée, en 2018.

« Je fais exactement les mêmes choses avec “Fletch” que Tyrrell Sutton a faites avec moi quand je suis arrivé ici. Tyrrell était l’homme de la situation quand je me suis amené avec les Alouettes et je me suis inspiré de son jeu. D’être un vétéran maintenant, je prends plaisir à apprendre à “Fletch” et “Jesh” (Jeshrun Antwi) ce que j’ai appris des vétérans comme Sutton et Jeremiah Johnson. C’est bon de redonner au suivant. »

Stanback croit être de retour au sommet de sa forme. C’est du moins l’impression que lui a laissée sa course de 52 verges pour un touché qui a relancé les Alouettes au troisième quart du match contre les Argonauts de Toronto, dimanche.

« C’était bon de réaliser une course comme celle-là. Je n’avais pas réussi un long jeu comme ça depuis mon retour au jeu. Je sens que je reviens à ma forme d’avant ma blessure. C’est seulement dommage que ça ait été coupé court, car je sentais vraiment que j’avais retrouvé mon rythme. J’aurais aimé montrer tout ce que je peux faire sur la plus grande scène qui soit. »