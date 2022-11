(Toronto) S’il n’y avait pas beaucoup d’animosité entre les Alouettes et les Argonauts, qui s’affronteront en finale de la division Est, ce dimanche (13 h) au BMO Field à Toronto, les choses ont changé au cours des dernières heures.

Miguel Bujold La Presse

Alors que les Alouettes s’apprêtaient à prendre leur vol nolisé en direction de la Ville Reine, les Argonauts répondaient aux questions des journalistes. Et quelques-unes de leurs réponses ont fait sourciller.

Lorsqu’on a demandé à Ryan Dinwiddie de nous donner ses impressions sur les Alouettes, l’entraîneur-chef des Argos a étonné par son franc-parler.

« Leur attaque est plutôt simple, mais ils l’exécutent très bien. Ils n’utilisent pas beaucoup de concepts différents, mais il y a de petits changements [wrinkles] ici et là », a dit Dinwiddie.

Les membres des Alouettes qui sont arrivés au BMO Field pour s’entretenir avec les journalistes quelques heures plus tard ont eu peine à cacher que les propos de Dinwiddie les avaient agacés.

« Il a droit à ses opinions. Il regarde les bandes vidéo, alors si c’est ce qu’il pense, ça lui appartient. Mais ça n’a aucune importance pour moi », a dit le quart-arrière Trevor Harris.

William Stanback a avoué qu’il avait entendu les mêmes commentaires de Dinwiddie sur les ondes de TSN. « J’étais avec ma femme et mes enfants et j’ai monté le volume de la télé », a-t-il précisé.

On a également demandé à Stanback ce qu’il pensait des commentaires de son ancien coéquipier, Henoc Muamba. Plus tôt dans la journée, Muamba avait dit qu’il espérait que Stanback serait amplement utilisé par les Als, dimanche. En tant que secondeur intérieur des Argonauts, Muamba sera directement opposé à Stanback…

« Je suis prêt à l’affronter. Je connais bien Stanback et le respecte beaucoup, mais j’espère que les Alouettes lui remettront le ballon 20, 25 fois », a lancé Muamba.

« Henoc est un bon gars. Mais notre mentalité en vue du match de demain c’est de dominer dès le botté le d’envoi. Si je porte le ballon 20 ou 25 fois, ça voudra dire qu’on gagne », a répliqué Stanback.

Je peux vous dire que si William porte le ballon 20, 25 fois, ce sera de très bon augure pour nous. Danny Maciocia, entraîneur-chef par intérim et DG des Alouettes

L’une des autres confrontations individuelles qui sera à surveiller est celle qui opposera Eugene Lewis à Jamal Peters, un demi de coin de 6 pi 2 po et 220 lb qui a mené la LCF avec 6 interceptions cette saison.

« Les meilleurs joueurs réussissent leurs meilleurs jeux dans les grands moments. J’adore affronter des receveurs de son calibre », a dit Peters, qui dispute sa deuxième saison dans la LCF.

« Il est effectivement l’un des bons demis de coin de la ligue, mais honnêtement, je n’accorde pas beaucoup d’importance aux batailles individuelles », a dit Lewis.

Une coïncidence ?

Maciocia et certains membres des Alouettes devaient normalement arriver au BMO Field vers 14 h 15, samedi. L’autocar qui les transportait a toutefois dû s’arrêter en route, apparemment à cause d’un problème de moteur… Un bris qui se serait réglé sans qu’on sache trop comment un peu plus tard… Les Alouettes sont donc arrivés en retard d’environ une heure.

Jusque-là, rien de trop anormal. Mais comme par hasard, l’autre autocar qui transportait les autres membres du club vers l’hôtel est également tombé en panne… Quelles sont les probabilités ?

« J’ai téléphoné à ma mère pour lui dire ce qui se passait, et elle était convaincue que quelqu’un voulait jouer dans notre tête lorsque je lui ai dit que ce sont les deux autocars qui étaient en panne », a raconté Eugene Lewis.

Les Argos avaient-ils quelque chose à voir là-dedans ?

« Je vais répondre non. On n’a pas besoin de motivation supplémentaire, alors on ne se servira pas de ça », a commenté Maciocia.

Comme des chiens enragés

Lorsqu’on parle avec les Alouettes et les Argonauts, il semble clair qu’ils s’entendent sur un point : ce sont les deux meilleures équipes de la division Est qui se disputeront le titre de la division et le laissez-passer pour le 110e match de la Coupe Grey.

Autre similitude, les deux formations estiment qu’elles n’ont toujours pas offert une performance de qualité durant un match entier.

« Nous avons eu de bons moments, mais nous n’avons toujours pas bien joué durant les 60 minutes. Ce serait le moment idéal de le faire », a dit McLeod Bethel-Thompson, le quart des Argos, une phrase pratiquement identique à ce que Maciocia, Harris et plusieurs autres membres des Als nous ont répété cette saison.

« On veut prouver qu’on est le poids lourd de l’Est », a résumé McLeod Bethel-Thompson. « Ce sera tout un match de football, qui sera excitant au possible, et on sera fin prêts », a dit Harris.

« Je peux vous assurer d’une chose, ce sera une bataille de chiens enragés », a renchéri Stanback.

La table est mise.

Même scénario pour les Argos ? Comme l’année dernière, les Argonauts ont terminé au premier rang de leur division, ce qui leur a permis d’obtenir congé au premier tour éliminatoire avant d’accueillir la finale de l’Est, dimanche. Ils espèrent que le résultat sera différent, eux qui avaient subi l’élimination aux mains des Tiger-Cats de Hamilton en 2021. « On a un plus grand sentiment d’urgence cette année. On regardait trop loin en avant et on pensait déjà au match de la Coupe Grey l’année dernière », a avoué Ryan Dinwiddie. « On a ajouté quelques vétérans et on s’est départis de certains joueurs », a également noté l’entraîneur-chef. Henoc Muamba faisait partie de l’édition de 2021 et estime que la défaite en finale de l’Est a aidé à la préparation en vue du match de dimanche. « C’est l’une des raisons pour lesquelles on a connu une aussi bonne semaine de préparation. On ne veut pas laisser filer cette occasion. »