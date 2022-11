Tyrice Beverette a réussi deux des six sacs des Alouettes contre les Tiger-Cats de Hamilton en demi-finale de la division Est, dimanche. On a entendu l’impact de son deuxième jusque sur la galerie de presse dans les hauteurs du stade Percival-Molson.

Miguel Bujold La Presse

Je ne sais pas pour vous, mais c’est précisément lorsque Beverette a plaqué le pauvre Matt Shiltz la deuxième fois que j’ai compris que les Alouettes ne perdraient pas, dimanche. C’est d’ailleurs à se demander comment le quart-arrière des Ticats a pu encaisser un tel plaqué sans broncher.

Beverette est l’un des deux secondeurs extérieurs des Alouettes, l’autre étant Adarius Pickett. Pas particulièrement imposants pour des secondeurs de ligne, ces deux joueurs frappent comme des trains et ont sans contredit été les deux meilleurs joueurs défensifs du club en 2022… même s’ils n’ont inexplicablement pas été nommés dans l’équipe d’étoiles de la division Est.

Pourtant, ni Beverette ni Pickett n’évoluait à cette position la saison dernière. Pickett a principalement été utilisé comme maraudeur et comme demi défensif en 2021, sa première saison à Montréal. Beverette, lui, était un joueur d’unités spéciales chez les Tiger-Cats.

« On le regardait jouer sur les unités spéciales de Hamilton et c’était un joueur dominant. Et lorsque je l’ai vu jouer des matchs préparatoires dans la NFL avec les Bengals [de Cincinnati], je voyais que c’était un joueur qui pourrait jouer dans la LCF en défense », a raconté mercredi Danny Maciocia, entraîneur-chef par intérim et directeur général des Alouettes.

Comme la plupart des joueurs américains qui évoluent dans la LCF, Beverette et Pickett ont eu des essais dans la NFL. Le premier avec les Bengals et le second avec les Chargers de Los Angeles et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

La première saison d’Adarius Pickett avec les Alouettes a été inégale, mais depuis qu’il a été muté au poste de secondeur du côté large, son jeu est très impressionnant.

« Il n’y a jamais eu de doute dans notre esprit qu’on voulait garder Pickett après la saison dernière, même s’il a fallu se départir de Patrick Levels. On était certains qu’il pourrait performer à un haut niveau, que ce soit en couverture de passe, pour presser le quart ou dans la boîte contre le jeu au sol », a dit Maciocia.

« Bev [Beverette] et moi donnons effectivement le ton en jouant d’une manière très physique. Je me suis fait dire toute ma vie que je n’étais pas imposant, mais ce n’est pas nécessaire de l’être. Je mesure 5 pi 11 po et je pèse 210 lb, c’est suffisant pour réussir des plaqués et des jeux », estime Pickett.

PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyrice Beverette (26) en action contre les Tiger-Cats de Hamilton, dimanche dernier

« Depuis que je joue au football, je l’ai toujours fait à pleine vitesse, je suis incapable de jouer autrement. Et Adarius est comme moi, peut-être même plus robuste que moi. La robustesse, ça ne s’enseigne pas. Un joueur est robuste ou il ne l’est pas », pense Beverette.

« Sur le plan de la robustesse, nos adversaires savent que ces deux-là vont s’amener, et à tous les jeux », a dit Maciocia.

« C’est de cette façon que notre équipe est bâtie. La chose qui était la plus importante pour nous durant la saison morte, c’était de devenir une équipe beaucoup plus physique », a-t-il ajouté.

« On le sait que les équipes adverses n’aiment pas affronter des équipes qui sont robustes et c’est un facteur important dans nos succès », a renchéri Beverette.

L’arrivée de Noel Thorpe au poste de coordonnateur défensif a également eu un impact considérable. Son unité est plus robuste que l’était celle de son prédécesseur, Barron Miles. La qualité des plaqués a notamment été grandement améliorée.

Cela dit, Thorpe reconnaît que le jeu de ses deux secondeurs extérieurs a été essentiel au succès de son groupe, très bon dans la victoire de dimanche face aux Tiger-Cats.

Ce sont des joueurs très dynamiques, qui sont autant capables d’aller plaquer le quart-arrière que d’être solides en couverture de passe. Leur présence complique drôlement le travail des attaques au niveau de la protection de passe. Noel Thorpe, coordonnateur défensif des Alouettes

Grâce à Pickett et Beverette, Thorpe peut également utiliser des formations avec cinq joueurs de ligne défensive, ce qui complique encore plus le travail des attaques au niveau de la protection. Notez qu’on parle de cinq « vrais » joueurs de ligne défensive, ce qui est plutôt rare.

Entraînement léger

Les Alouettes ont repris l’entraînement, mercredi, en vue de la finale de l’Est qu’ils disputeront aux Argonauts, dimanche (13 h), à Toronto. Les joueurs se sont entraînés légèrement et sans leur casque.

« On veut garder les jambes de nos joueurs fraîches et qu’ils soient prêts mentalement et physiquement pour le match de dimanche. On ne veut pas quitter Montréal avec une équipe fatiguée », a expliqué Maciocia.

FINALE DE L'EST :

Alouettes c. Argonauts de Toronto,

dimanche à 13 h au BMO Field