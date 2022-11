Pour la première fois depuis 2014, les Alouettes participeront à la finale de la division Est. Grâce à un début de match inspiré, les Montréalais ont éliminé les Tiger-Cats de Hamilton, 28-17, dimanche après-midi au stade Percival-Molson.

Miguel Bujold La Presse

Efficace en première demie, l’attaque des Oiseaux a nettement ralenti au retour de l’entracte, ce qui a permis aux visiteurs de s’accrocher. Après l’entrée en scène de Matt Shiltz, qui a remplacé un Dane Evans inefficace, les Tiger-Cats avaient même arraché le « momentum », et le danger semblait guetter les hommes de Danny Maciocia.

La défense de Noel Thorpe a toutefois fini le travail au quatrième quart pour permettre aux Als d’obtenir leur laissez-passer en vue de la finale de l’Est, qu’ils disputeront dimanche prochain aux Argonauts à Toronto (13 h).

« Ç’a beaucoup ressemblé à quelques matchs qu’on a joués cette année : une demie qui va bien, une autre qui va un peu moins bien, et à la fin, on trouve une façon d’aller chercher une victoire. Ça résume l’année qu’on a vécue, mais aussi à quel point ces gars-là ont du caractère et du chien. Je suis tellement fier pour eux. Ça n’a pas été une année facile, sur le terrain comme à l’extérieur, mais ils n’ont jamais douté », a commenté Maciocia, qui était visiblement émotif.

« Ce moment, je voulais le vivre deux ou trois ans après mon retour d’Edmonton. Mais ç’a pris 19 ans avant que je revienne avec les Alouettes. Il y a eu des opportunités, mais je ne sentais jamais que c’était la bonne. Dix-neuf ans plus tard, je ne visais pas non plus d’occuper le poste d’entraîneur-chef par intérim. C’est spécial et unique. C’est quelque chose que je voulais vivre il y a plusieurs années », a avoué le directeur général québécois.

Une grande majorité des 20 693 spectateurs présents au stade Percival-Molson sont demeurés à leur siège afin de célébrer la victoire des leurs après le match. Eugene Lewis s’est notamment adressé à la foule en lui disant que le parcours n’était pas fini.

« Je suis content, ils ont tout tenté contre nous et tout le monde doutait de nos chances. Mais on a réussi ce qu’on devait accomplir. Tous leurs demis défensifs, ils voient le pointage final, et c’est tout ce que j’ai à dire », a commenté Lewis.

Le receveur étoile des Als a mené les siens avec 7 attrapés pour 98 verges. Jake Wieneke a également contribué de belle façon avec 5 attrapés pour 60 verges et un touché.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jake Wieneke et Kaion Julien-Grant

Selon Lewis, la grande différence entre ce match et les récents échecs des Alouettes dans les éliminatoires a été leur départ canon. Ils ont marqué des points dans trois de leurs quatre premières séries et menaient 22-6 après les 30 premières minutes de jeu.

On en avait parlé, si on pouvait inscrire 21 points en première demie, on se donnait une bonne chance de gagner. Je donne du crédit à tous les joueurs de notre équipe. Eugene Lewis

Une avance à protéger

La stratégie aurait pu mal tourner, mais les Alouettes n’ont voulu prendre aucun risque inutile en deuxième demie. Avec une bonne avance, ils se sont généralement contentés d’utiliser leur jeu au sol et de lancer des passes dans le flanc. Maciocia et Trevor Harris ont avoué qu’ils avaient choisi de jouer de prudence.

« On a décidé de donner le ballon à nos porteurs et d’écouler du temps. […] De la façon dont notre défense jouait, on savait qu’on avait assez de points pour aller chercher la victoire », a dit Maciocia.

Harris a été égal à lui-même, réussissant 79,4 % de ses passes (27 en 34) pour 243 verges, un touché et une interception. Il a par contre été victime de sacs qui ont mis fin à trois séries offensives en deuxième demie. On dit toutefois qu’il est toujours préférable d’accorder un sac que de lancer une interception…

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Trevor Harris

À ce moment dans la partie, je ne voulais pas prendre le risque de perdre le ballon ou de lancer une interception. Je savais que notre défense jouait bien et qu’il était important de refouler les Tiger-Cats loin dans leur territoire. Trevor Harris

« Nous avons gagné huit de nos onze derniers matchs et ça veut dire quelque chose. Nous venons aussi de gagner un premier match éliminatoire depuis très longtemps. Mais il serait faux de dire que nous sommes pleinement satisfaits de notre performance d’aujourd’hui », a ajouté Harris.

Jones et Fletcher

Maciocia a fait quelques acquisitions qui n’ont pas fait beaucoup parler cette année, mais qui ont grandement profité à son équipe au cours des derniers mois. Notamment celles du demi de coin Mike Jones et du demi offensif Walter Fletcher.

Jones a réussi les deux interceptions des siens, dimanche, tandis que Fletcher a totalisé 102 verges d’attaque en 7 courses et 4 attrapés.

« Deux attrapés ont été réussis près de moi tôt dans le match et je sentais que j’aurais pu effectuer un jeu. Je me suis alors dit que je devais me mettre en marche et réussir des jeux », a raconté Jones, un ancien des Blue Bombers de Winnipeg.

Je pense que ce sont les défenses qui gagnent des championnats. Lorsqu’une défense est robuste et que tous ses joueurs sont sur la même longueur d’onde, c’est ce qui permet à une équipe de l’emporter. Mike Jones

Jones a ensuite fait rire les membres des médias en parlant de son appartement à Montréal. « J’ai dit à mes coéquipiers sur les lignes de côté que je ne voulais pas avoir payé mon loyer pour ce mois-ci pour rien ! Je veux rester ici [à Montréal] pour trois autres semaines », a-t-il lancé.

« On a fait face à beaucoup d’adversité cette saison. Mais nous voici à une victoire de la finale. On doit seulement s’assurer de rester bien concentrés sur l’objectif. »

Jeune homme discret, Fletcher a quant à lui avoué qu’il avait mis un certain temps à se sentir à l’aise avec sa nouvelle équipe. Acquis des Elks d’Edmonton en début de saison, il est devenu l’un des bons joueurs des Alouettes en deuxième moitié.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Walter Fletcher

« Ça me prend toujours un peu de temps pour me sentir à l’aise et je pense que c’est ce qui s’est produit ici. Je me suis mis un peu trop de pression au départ. Mais plus les semaines passaient, mieux je me sentais. J’ai une plus grande confiance et je suis plus à l’aise avec le système offensif. »

« Je suis choyé de vivre ça. Ça n’a pas toujours été facile lorsque je jouais à Edmonton, où j’étais surtout utilisé sur les unités spéciales. Je ne savais pas trop quoi penser lorsque j’ai appris que je venais d’être échangé, mais je suis très choyé de faire partie de cette aventure. »

Et cette aventure se poursuivra pour au moins une autre semaine. Les Alouettes et les Argos s’affronteront pour la quatrième fois en 2022. Toronto a remporté de courtes victoires de 20-19 et de 24-23, puis les Oiseaux ont gagné le dernier match de la saison, 38-33, alors que les deux équipes avaient choisi de reposer plusieurs de leurs joueurs clés.