Les Carabins de l’Université de Montréal ont mérité leur place en finale du football universitaire québécois, samedi au centre Claude-Robillard, avec une victoire de 23-15 face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Michel Marois La Presse

C’est souvent laborieux pour les Carabins contre le Vert & Or, à l’image de leur défaite de 5-12, il y a deux semaines, à Sherbrooke. Et ça n’aide pas quand les Bleus manquent de discipline comme ils l’ont fait samedi.

Malgré une nette domination au plan statistique, avec près de 500 verges d’attaque, les Carabins ont subi la pression de leurs rivaux jusqu’aux derniers instants du match, la faute à 200 verges de punition, souvent discutables.

L’entraîneur-chef Marco Iadeluca était d’ailleurs visiblement en colère après le match : « Je vais faire attention à ce que je vais dire. On va prendre la victoire et se concentrer sur notre préparation pour le match de la semaine prochaine. On a battu plus qu’une équipe aujourd’hui », a-t-il déclaré, en prenant bien soin de ne pas en dire davantage au sujet du travail des officiels.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Les Carabins ont accumulé plus de 200 verges de pénalité lors du match de samedi soir.

Du côté du Vert & Or, l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte déplorait lui aussi certaines décisions qui n’ont pas favorisé son équipe. « On nous a privés d’un revirement, juste avant leur premier touché, a-t-il estimé. Et j’ai hâte de revoir la progression du joueur sur notre dernier jeu en attaque [un troisième essai et une verge à parcourir, près de la zone des buts des Carabins]. D’où j’étais, c’était difficile à dire, mais c’est quand même frustrant de mettre fin à notre parcours de cette façon. »

Un match tendu jusqu’au bout

Les Carabins ont bien amorcé le match avec une longue poussée de 86 verges en 11 jeux. Inséré à la position de quart en situation de troisième essai, le receveur Fabrice Hennekens a marqué le premier touché sur une faufilade d’une verge.

Après un simple du Vert & Or, Philippe Boyer a réussi un placement de 18 verges pour creuser un peu l’écart. Les visiteurs n’ont toutefois pas baissé les bras et ils ont été récompensés avec un touché de William Marchand, sur une passe de trois verges du quart Anthony Robichaux, pour revenir à seulement deux points, 8-10.

Malgré de nombreuses pénalités — plus de 200 verges au total —, les Carabins ont quand même repris l’ascendant en fin de deuxième quart. Un touché de Hassane Dosso, sur une passe de treize verges de Sénécal, puis un autre placement de 18 verges de Boyer, ont permis aux hôtes de rentrer au vestiaire en meilleure position.

En deuxième demie, ce sont les deux défenses qui ont dominé. Les Carabins ont joué plus nerveusement en attaque et le Vert & Or a souvent profité d’une meilleure position sur le terrain. La rugueuse défense des Carabins a toutefois limité les dégâts, et les visiteurs ont dû se contenter d’un placement de 38 verges de Louis Tardif et de deux touchés de sûreté.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Les Carabins se sont butés à maintes reprises à la coriace défensive du Vert & Or

Revenu à six points des Carabins, 15-21, le Vert & Or a toutefois dû concéder à son tour un important touché de sûreté qui l’a obligé à jouer le tout pour le tout, au troisième essai en fin de match, sans succès, comme on l’a dit.

Négligés à Québec ?

Le quart des Carabins Jonathan Sénécal, qui s’est démené tout au long du match et a bien pris soin de ne commettre aucune erreur, a vu deux touchés des siens rappelés à cause de punitions.

« On s’est tiré dans le pied, et c’est sûr qu’on ne peut pas prendre 200 verges de punitions la semaine prochaine et espérer gagner, a-t-il souligné. Mais c’est dans l’adversité qu’on s’améliore.

« N’eût été de quelques gros jeux qu’on a ratés de peu, l’allure du match aurait été toute différente. Je pense qu’on est tout près de faire de très bonnes choses et, avec le retour de plusieurs joueurs importants en attaque, on va être prêts pour affronter le Rouge et Or. »

Les Carabins se rendront donc à Québec samedi prochain pour la finale de la Coupe Dunsmore face au Rouge et Or de l’Université Laval. Doubles champions en titre, les Bleus seront négligés cette fois face à une équipe qui les a nettement battus, 22-3, il y trois semaines au PEPS de l’Université Laval, et qui a terminé la saison « régulière » en force. Lors du premier match entre les deux équipes, à Montréal en début de saison, les Carabins l’avaient emporté 21-18 sur le dernier jeu du match.

Du côté du Vert & Or, malgré la défaite, Mathieu Lecompte s’est réjoui d’une saison qui a vu son équipe progresser de façon significative avec une fiche de 4-4 en saison « régulière ».

« Certains parlent encore d’une ligue à deux équipes, mais on a vu aujourd’hui que le Vert & Or est une équipe solide qui a sa place avec l’élite du pays. C’est maintenant aux jeunes qui peuvent faire la différence sur le terrain d’avoir l’audace de venir chez nous ! »