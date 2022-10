Dans les honneurs individuels de la NFL, celui pour le retour de l’année est normalement réservé aux joueurs qui surmontent une blessure sérieuse et qui ont connu une bonne saison. Le gagnant de cette année devrait toutefois être l’exception à la règle.

Miguel Bujold La Presse

À l’âge de 32 ans et sept ans après avoir été le quart partant d’une équipe durant l’essentiel d’une saison pour la dernière fois, en l’occurrence celui des Jets de New York, Geno Smith, des Seahawks de Seattle, est l’un des meilleurs quarts-arrières de la NFL cette saison. Son coefficient d’efficacité (107,2) est le troisième du circuit et aucun quart régulier n’a un meilleur pourcentage de passes complétées que lui (72,7 %). Smith n’a également été victime que de 3 interceptions en 8 matchs et a lancé 13 passes de touchés. Rien de spectaculaire, mais plus que solide.

Smith a été le grand artisan de la victoire de 27-13 des Seahawks face aux Giants de New York, dimanche à Seattle. Membre des Jets à ses quatre premières saisons, dont dans la chaise de réserviste lors des deux dernières, Smith a passé une saison avec les Giants en 2017, puis une autre avec les Chargers en 2018. Il était le réserviste de Russell Wilson de 2019 à 2021.

On ne devrait peut-être pas s’étonner autant de l’excellente campagne de Smith. Il était l’un des quarts les plus prolifiques de la NCAA avec l’Université West Virginia, ce qui lui avait valu d’être le 39e espoir sélectionné en 2013.

Cela dit, on a tous cru que Pete Carroll exagérait un brin lorsqu’il a indiqué qu’il avait une grande confiance en Smith et en son talent avant le début de la saison. Et pour être bien honnête, les Seahawks ont mis du temps avant de nommer Smith comme partant, alors qu’il était en compétition avec le nouveau venu Drew Lock pour devenir le successeur de Wilson.

D’ailleurs, plus le temps passe, plus il devient clair que les Seahawks en ont passé une vite aux Broncos dans la mégatransaction impliquant Wilson. Deux choix de premier tour, deux autres de deuxième tour, Lock et deux partants respectables en Noah Fant et Shelby Harris. C’est énorme.

Et c’est sans parler de ce que les Seahawks pourront faire avec l’argent économisé et la souplesse sous le plafond salarial que leur a procuré cet échange. Smith touche 3,5 millions cette saison… Il sera joueur autonome en mars et les Seahawks devront bien sûr augmenter son salaire significativement s’il continue de jouer aussi bien, mais on doute qu’il gagnera 50 millions par année comme Wilson…

Lorsqu’ils sont seuls et à l’abri des regards, Carroll et le directeur général des Seahawks, Brian Schneider doivent avoir beaucoup de difficulté à ne pas pouffer de rire lorsqu’ils parlent du vol qu’ils ont commis aux dépens des Broncos.

Même sans Deebo

Au début de la saison, ce sont les champions en titre qui étaient les favoris pour remporter l’Ouest de la Nationale, ce qui est normal. Mais de la façon dont ça se dessine, les Rams de Los Angeles (3-4) auront du mal à rester dans la course avec les Seahawks (5-3) et les 49ers de San Francisco (4-4), qui les ont vaincus pour une huitième fois de suite en saison, dimanche.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Christian McCaffrey (23) et Ray-Ray McCloud III (3)

Les 49ers n’ont eu aucune difficulté à battre les Rams, même sans Deebo Samuel (cuisse). Lorsqu’ils seront en santé (Samuel, Arik Armstead, Kyle Juszczyk, Azeez Al-Shaair, Javon Kinlaw), les Niners formeront l’équipe la mieux outillée de la Conférence Nationale pour menacer les Eagles de Philadelphie. Leur défense est l’une des cinq meilleures et leur attaque sera extrêmement difficile à contenir avec des joueurs comme Samuel, Christian McCaffrey, Brandon Aiyuk et George Kittle.

Quant à eux, non seulement les Rams ne jouent pas pour ,500, mais leurs quatre défaites ont été par un minimum de 12 points d’écart. Ils n’ont tout simplement pas fait le poids face aux Niners (deux fois), aux Bills de Buffalo et aux Cowboys de Dallas. Leur attaque manque cruellement de ressources et leur défense ne réussit pas assez de jeux clés.

Lawrence et Wilson : inquiétant

Premier choix du repêchage de 2021, Trevor Lawrence n’a pas bien joué du tout dans la défaite de 21-17 des Jaguars de Jacksonville contre les Broncos, dimanche à Londres. Il l’a d’ailleurs reconnu après sa performance de 18 en 31 pour 133 verges, une passe de touché et deux interceptions.

PHOTO IAN WALTON, ASSOCIATED PRESS Trevor Lawrence

Ça ne va pas mieux pour le deuxième joueur sélectionné dans l’encan de l’année dernière. Zach Wilson a complété moins de 50 % de ses passes (20 en 41) dans la défaite de 22-17 des Jets contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à New York. Il a lancé pour 355 verges et deux touchés, mais a également été coupable de trois interceptions. Comme Lawrence, Wilson a reconnu que son jeu n’était pas à la hauteur après la partie de dimanche. La défense des Jets joue bien et leur jeu au sol était productif avant d’être contenu, dimanche. Mais s’ils veulent continuer leur belle saison, les Jets (5-3) devront absolument obtenir du meilleur jeu de Wilson, qui a des statistiques très similaires à celles de sa saison recrue jusqu’à maintenant.