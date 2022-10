C’était le pire des scénarios pour la Ligue canadienne de football. Il y avait trois matchs au programme lors du dernier jour de la saison régulière, samedi, mais aucun d’eux n’avait la moindre incidence sur le classement, dont le premier de la journée entre les Alouettes et les Argonauts, à Toronto.

Miguel Bujold La Presse

Il y avait presque autant de réservistes sur le terrain que dans un match préparatoire typique au BMO Field. Ça n’a toutefois pas empêché les deux équipes de totaliser 71 points, soit 24 de plus que la semaine précédente lorsque les deux formations s’étaient affrontées au stade Percival-Molson.

Après avoir pris une confortable avance de 21-7 tôt dans la rencontre, les Alouettes ont tenu bon et l’ont emporté, 38-33, une victoire qui leur a permis de terminer la saison avec une fiche de ,500 (9-9) pour la deuxième saison de suite (7-7 en 2021).

Trevor Harris a obtenu congé, ce qui a permis à Dominique Davis d’effectuer son premier départ dans l’uniforme des Alouettes. Surtout utilisé en situation de trois et un cette saison, Davis a marqué son 13e touché au sol de la saison de cette façon, mais c’est son excellent travail comme passeur qui a retenu l’attention, samedi après-midi.

PHOTO NICK IWANYSHYN, LA PRESSE CANADIENNE Course de Walter Fletcher (25) lors du premier quart

Davis a complété ses 10 premières passes pour des gains de 150 verges au 1er quart. Deux de celles-ci ont été bonnes pour des majeurs de 53 et de 31 verges à Cole Spieker et à Kaion Julien-Grant.

La 11e passe du quart de 33 ans a été interceptée par Shaquille Richardson, mais avant d’être remplacé par la recrue Davis Alexander après la première demie – comme Danny Maciocia et les Alouettes l’avaient prévu –, il a touché la cible sur 13 de ses 14 tirs pour 166 verges.

Reconnu comme un passeur qui manquait de précision avec les Blue Bombers de Winnipeg et le Rouge et Noir d’Ottawa, l’imposant quart de 6 pi 4 po a très bien paru contre les Argos. On comprend mieux pourquoi Maciocia le tient en haute estime.

Jouant pour la première fois dans un match régulier de la LCF, Alexander a eu plus de difficulté que Davis. Le seul touché des Als en deuxième demie a été réussi par Jabari Ellis après qu’il eut bloqué un botté de dégagement de John Haggerty.

Alexander a réussi 8 de ses 13 passes pour 89 verges et une interception. Il avait également marqué un touché d’une verge en première demie.

En plus de Harris, les receveurs Eugene Lewis et Jake Wieneke et les joueurs de ligne Landon Rice et Kristian Matte avaient obtenu congé pour le dernier match de la saison du côté de l’attaque. En défense, le plaqueur Almondo Sewell et le secondeur Micah Awe n’ont pas joué.

William Stanback est l’un des vétérans qui étaient en uniforme chez les Alouettes, qui voulaient manifestement lui donner un peu plus de temps de jeu avant le début des éliminatoires. Le demi a gagné 23 verges en 4 courses avant d’obtenir congé. Stanback a semblé plus vif et plus rapide que lors des matchs précédents, ce qui est de bon augure pour la suite des choses.

Le fils de Jim Kelly

Comme les Als, les Argonauts ont reposé plusieurs de leurs joueurs clés, dont le quart-arrière McLeod Bethel-Thompson, qui a terminé au premier rang de la ligue pour les verges aériennes avec 4731.

C’est la recrue Chad Kelly qui a pris la place de Bethel-Thompson. Kelly est le fils de l’ancienne étoile des Bills de Buffalo, Jim Kelly, qui a notamment disputé quatre Super Bowls comme quart-arrière de cette équipe.

PHOTO NICK IWANYSHYN, LA PRESSE CANADIENNE Le quart des Argonauts Chad Kelly (12)

Alors que Davis et Alexander se sont partagé le travail du côté des Alouettes, Kelly a joué le match en entier et a somme toute bien joué à son premier départ dans la LCF. Il a complété 23 de ses 35 passes pour 264 verges, 2 touchés et une interception, et il a ajouté 35 verges et un majeur au sol.

Place à la demi-finale de l’Est

Grâce à leur fiche de 11-7 et à leur championnat de division, les Argos obtiendront un congé au premier tour éliminatoire et joueront leur prochain match le 13 novembre. Ils accueilleront alors la finale de l’Est au BMO Field.

Ce seront les Alouettes ou les Tiger-Cats de Hamilton qui disputeront cette rencontre dans la Ville Reine. Les deux clubs lutteront pour cette place, dimanche prochain (13 h), en demi-finale de l’Est au stade Percival-Molson.

Les hommes de Maciocia seront relativement en santé pour ce match. Le receveur Reggie White fils, l’ailier défensif Nick Usher, le centre Sean Jamieson et le demi défensif Raheem Wilson sont tombés au combat dans le dernier mois, mais toutes les équipes doivent composer avec leur lot de blessures.

En saison, les Alouettes ont remporté deux de leurs trois matchs face aux Tiger-Cats. Ils avaient par contre subi l’élimination aux mains de ces mêmes Tiger-Cats en demi-finale de l’Est l’année dernière. Cette partie avait toutefois eu lieu au Tim Horton’s Field à Hamilton.