(Foxborough) Justin Fields a lancé une passe de touché et pour des gains de 179 verges, a obtenu un majeur et 82 verges par la course et les Bears de Chicago ont signé une victoire de 33-14 aux dépens des Patriots de La Nouvelle-Angleterre.

Jimmy Golen Associated Press

La défense des Bears a ruiné le retour du quart titulaire des Patriots, Mac Jones, qui a terminé la rencontre sur le banc.

Fields a eu le dessus sur Bailey Zappe, qui est entré en jeu après que Jones n’eut trouvé preneur que lors de trois de ses six passes, dont une qui a été interceptée. Le quart recrue a manqué trois matchs à cause d’une entorse à une cheville.

La foule du Gillette Stadium scandait « Zappe ! Zappe ! » et le choix de quatrième tour n’a pas déçu. Il a mené les Patriots à deux touchés consécutifs et à une avance de 14-10.

Fields a cependant répondu par une passe de 25 verges à Khalil Herbert, puis, après que Zappe eut perdu le ballon dans les deux dernières minutes de la première demie, les Bears (3-4) ont ajouté un placement pour accentuer leur avance à 20-14 à la mi-temps.

En deuxième demie, les Bears ont marqué 13 points. C’est une séquence de 23 points sans riposte pour les Bears.

Zappe a trouvé preneur lors de cinq de ses six passes pour 109 verges et un touché en première demie. Mais lors de la seconde, il a complété neuf de ses 16 remises pour 76 verges, dont deux qui ont été interceptées.

Rhamondre Stevenson a capté huit passes pour 59 verges et a couru 11 fois pour des gains de 39 verges pour les Patriots (3-4).

David Montgomery et Hebert ont chacun couru pour un total de 62 verges pour les Bears, qui avaient perdu trois matchs consécutifs avant d’affronter les Patriots.

Les Bears avaient également perdu cinq fois de suite contre les Patriots et huit fois en neuf occasions depuis leur victoire 46-10 contre eux lors du Super Bowl de 1986.