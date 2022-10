Les Stingers de l’Université Concordia se sont assuré une place en série, vendredi au stade Percival-Molson, en arrachant une victoire de 37-30 en prolongation aux Redbirds de l’Université McGill.

Michel Marois La Presse

Le match opposait deux attaques explosives avec les quarts Olivier Roy (Stingers) et Éloa Latendresse-Regimbald (Redbirds). Les défenses ont longtemps limité les dégâts et le pointage était à 15-13 en faveur de McGill au début du dernier quart, mais la marmite bouillait et les dernières minutes du match ont été complètement folles.

Roy a d’abord lancé les Stingers en avance avec une passe de touché de 33 verges à Jaylan Greaves. Les Redbirds ont tout de suite répliqué avec une passe de touché de 53 verges de Latendresse-Regimbald à Darius Simmons.

Les hôtes pensaient ensuite avoir forcé leurs adversaires à se contenter d’un placement, mais une pénalité pour rudesse contre le botteur a offert aux Stingers une deuxième chance. Ils ne l’ont pas ratée, le quart réserviste Adrien Guay sa faufilant dans les buts.

Latendresse-Regimbald a encore pris les choses en main, avec des courses de 19 et 29 verges, la deuxième pour un touché. La défense des Redbirds a ensuite limité ses rivaux à un placement qui créait l’égalité, 30-30, et on s’est retrouvé en prolongation.

Les Stingers ont d’abord vite parcouru les 35 verges qui les séparaient des buts, Roy atteignant Jacob Salvail pour une passe de touché de 21 verges. Cette fois, les Redbirds n’ont pas trouvé la parade.

Roy, qui a terminé le match avec pas moins de 387 verges de gains par la passe, a souligné : « On ne s’habitue jamais à de tels matchs. On s’est un peu tiré dans le pied à plusieurs reprises, mais on n’a pas lâché et, à la fin, on a réussi à gagner. Le retour de Jacob est vraiment positif. Même s’il n’est pas grand, il ajoute une dimension à notre attaque. Nous n’avons pas eu la saison que nous espérions, mais nous serons quand même en séries et nous allons faire de notre mieux. »

Salvail, qui revenait au jeu après une longue absence pour blessure, a capté 12 passes pour des gains de 141 verges.

Je ne pouvais espérer meilleure façon de revenir. C’était un peu fou comme match et je suis content d’avoir réussi le touché décisif. Jacob Salvail

Les Stingers (2-5) ont remporté la Coupe Shaughnessy, remise traditionnellement aux vainqueurs d’un match entre Concordia et McGill. « Je suis content pour nos joueurs, a insisté l’entraîneur-chef Brad Collinson. Comme coach, c’est satisfaisant de les voir heureux sur le terrain après une victoire comme celle-là.

« [Les Redbirds] ont amorcé le match en force et ils ont fait de belles choses en attaque. Mais nous sommes restés dans le match et nous en avons profité à la fin. On s’en va en séries, c’est toujours satisfaisant, mais on a encore un match de saison régulière à préparer, la semaine prochaine, contre Laval ! »

Les Redbirds (1-6) avaient vite pris les devants en début de match quand Latendresse-Regimbald a couru pour une verge, après avoir réussi une passe de 59 verges sur le premier jeu offensif du match. Le quart a ensuite réussi une passe de touché de 19 verges à Antonio Geoffre.

Antoine Couture a inscrit un point avec un botté de dégagement de 57 verges.

Déception

Latendresse-Regimbald ne cachait pas sa déception, même s’il a accumulé 400 verges d’attaque (278 par la passe, 122 par la course). Une semaine après avoir mené son équipe à une première victoire cette saison, l’étudiant de première année espérait mieux : « Nous avons gâché nos chances avec plusieurs erreurs, de mauvaises punitions… C’est une défaite qui fait mal, c’est certain ; on était en position de l’emporter. Mais nous allons apprendre d’une telle défaite et continuer de progresser. »

McGill terminera sa saison la semaine prochaine en rendant visite aux Carabins de l’Université de Montréal au complexe sportif Claude-Robillard.