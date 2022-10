Football universitaire

Laval domine les Carabins et consacre Glen Constantin

Le Rouge et Or avait faim et il s’est servi allègrement dans le buffet sans aucun regard pour ses rivaux montréalais. Le Rouge et Or a offert une performance sans bavure pour l’emporter facilement face aux Carabins de Montréal par la marque de 22-3 devant une foule de 18 173 spectateurs au Stade Telus.