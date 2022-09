Devin Singletary (26) et Xavien Howard (25)

C’est officiel, on peut ajouter les Dolphins de Miami à la longue liste des bonnes équipes de l’Américaine. Au fait, les Dolphins forment maintenant la seule de la conférence qui est toujours invaincue.

Miguel Bujold La Presse

Ils ont dû vider leur réservoir d’énergie pour y arriver, mais les Dolphins sont venus à bout de Josh Allen et des Bills de Buffalo, 21-19, dimanche à Miami. Ils n’avaient pas vaincu leurs rivaux de division depuis 2018.

Une semaine après leur spectaculaire performance à Baltimore, Tua Tagovailoa (13 en 18, 186 verges, une passe de touché) et ses receveurs n’ont pas été aussi explosifs, ce qui a un peu étonné compte tenu de l’état actuel de la tertiaire des Bills. Les demis de sûreté Jordan Poyer et Micah Hyde ainsi que les demis de coin Tre’Davious White et Dane Jackson étaient tous absents. La saison de Hyde est d’ailleurs terminée en raison d’une blessure au cou, une très lourde perte.

Tagovailoa a toutefois réussi le jeu clé de la partie avec son bras au quatrième quart. En situation de troisième essai avec 22 verges à franchir et alors que les Bills menaient 17-14, il a rejoint Jaylen Waddle avec une bombe de 45 verges, qui allait mener au deuxième touché du match du demi Chase Edmonds quelques jeux plus tard.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Tua Tagovailoa

En avance 21-17, les Dolphins ont eu besoin de toute leur petite monnaie pour finir le boulot. Les Bills ont avancé jusqu’à la ligne de 2 verges des Dolphins, mais sur un quatrième essai, Allen a raté sa passe alors que l’un de ses coéquipiers avait été laissé sans couverture dans la zone des buts. Il restait moins de deux minutes à jouer et les Bills n’avaient plus qu’un seul temps d’arrêt.

Mais le match était loin d’être fini. La défense des Bills n’a rien accordé aux Dolphins, qui ont été forcés d’effectuer leur botté de dégagement coincés dans leur zone des buts. À un tel point que Thomas Morstead a botté le ballon sur le derrière de son coéquipier Jaelan Phillips. Heureusement pour les Dolphins, le jeu s’est terminé par un touché de sûreté des Bills et non un touché…

Allen et les Bills avaient une dernière chance d’aller chercher la victoire, mais ils ont échoué. Ils ont manqué de temps et ont été incapables d’arrêter le temps alors que les dernières secondes s’écoulaient au tableau. Avec une ou deux secondes de plus, ils auraient pu tenter un placement de 58 verges pour l’emporter. Le coordonnateur offensif Ken Dorsey était d’ailleurs en furie dans les hauteurs du stade lorsque les Bills ont manqué de temps.

On peut également se questionner au sujet de la décision d’Allen d’avoir lancé une passe plutôt que d’avoir permis au botteur Tyler Bass de tenter un placement en fin de première demie. Surtout dans une défaite par deux points…

Si l’on avait su que les Dolphins ne marqueraient que 21 points contre une défense qui devait également jouer sans deux de ses trois meilleurs plaqueurs, Ed Oliver et Jordan Phillips, peu de gens auraient parié qu’ils l’emporteraient. Surtout pas après le premier quart d’Allen, qui réussi 12 de ses 13 passes pour 114 verges et un touché.

Pour le huitième match de suite, les Bills ont marqué un touché à leur première série. Allen a fini sa journée avec 400 verges (42 en 63) et 2 passes de touché, tandis que le jeu au sol des Bills a totalisé 115 verges en 23 courses (moyenne de 5,0).

Or, contrairement à ce que l’on pourrait croire en regardant ces chiffres, la défense des Dolphins a bien joué dans l’ensemble. Après n’en avoir obtenu que deux lors de leurs deux premiers matchs, les Dolphins ont réussi quatre sacs aux dépens d’Allen, dont un du Canadien Jevon Holland, qui a provoqué un échappé du quart des Bills et qui a indirectement mené au premier touché de Miami.

Originaire de Coquitlam, en Colombie-Britannique, Jevon Holland est un demi de sûreté qui a été sélectionné au deuxième tour en 2021. Il est en ascension et l’un des bons jeunes joueurs des Dolphins.

Pour être honnête, Allen aurait facilement pu être victime de deux ou trois interceptions. Les Dolphins ont laissé filer quelques occasions juteuses. Faut dire que plus le match progressait, moins Allen avait de temps pour décocher ses passes, puisque les Bills ont vu trois de leurs joueurs de ligne offensive tomber au combat, dimanche.

Parlant de blessure, celle qu’a subie Tagovailoa dans les dernières minutes du deuxième quart a eu de quoi inquiéter. Le quart s’est cogné la tête au sol après avoir été poussé par Matt Milano. Une fois debout, Tagovailoa a eu de la difficulté à rester sur ses jambes et a été évalué pour une commotion cérébrale. Étonnamment, il était de retour au jeu au début du troisième quart alors qu’on s’attendait plutôt à voir son réserviste Teddy Bridgewater terminer le match. Étrange…

Selon l’informateur Adam Shefter (ESPN), l’Association des joueurs aurait déjà fait une demande à la NFL afin de savoir de quelle façon le protocole des commotions cérébrales avait été suivi.

Tagovailoa affrontera maintenant le seul quart qui a été pris avant lui au repêchage de 2020, Joe Burrow. Les Dolphins et les Bengals ont rendez-vous jeudi soir à Cincinnati, une confrontation qui promet beaucoup plus avec l’émergence de Tagovailoa et de ses coéquipiers.