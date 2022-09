Tel un rouleau compresseur, les Carabins n’ont eu que faire de l’opposition offerte par les RedBirds de McGill, samedi après-midi, au stade Percival-Molson.

Jean-François Téotonio La Presse

Les représentants de l’Université de Montréal l’ont emporté 29-9 sous un confortable ciel bleu, et devant une foule parsemée, mais majoritairement en leur faveur.

Le vif Carl Chabot a été la bougie d’allumage des visiteurs. Il s’est démarqué autant au sol que par la voie des airs. Le receveur a terminé la rencontre avec deux touchés, 35 verges de course et 76 verges par la passe.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le quart-arrière des RedBirds, Éloa Latendresse-Régimbald

Et si on s’attendait à un beau duel de quarts-arrière entre Jonathan Sénécal, de Montréal, et Éloa Latendresse-Régimbald, de McGill, c’est le premier qui a véritablement fait sa marque. Il a ajouté un court touché par la course à ses 291 verges obtenues par la passe. Le quart recrue des Birds en a amassé 150 dans cette colonne.

Faux départ

Les Carabins ont eu du mal à se mettre en marche en début de rencontre. Mais quand le moteur a fini par rugir, il ne s’est jamais éteint. Porté par le brio de Chabot, Montréal s’est finalement dangereusement approché de la zone des buts en toute fin de premier quart.

Sénécal n’a eu qu’à finir le travail dans les premières secondes du deuxième. Sa petite course de 4 verges a donné les devants aux visiteurs, 7-5. Ils n’ont plus regardé derrière par la suite.

Chabot et Sénécal se sont entendus comme larrons en foire dans ce match. En milieu de deuxième engagement, leur partenariat a fait mouche à nouveau par la passe pour un gain de 33 verges. Cette possession s’est conclue par une petite course du quart-arrière réserviste, Rakim Canal-Charles. Son touché portait la marque à 16-6 en faveur des Carabins.

De l’autre côté, non seulement les RedBirds n’arrivaient pas à imposer leur rythme à domicile, mais ils avaient la fâcheuse habitude de ne jamais voyager de longues distances pendant leurs possessions. Et avec la réticence de McGill à faire confiance à leur botteur profondément dans leur zone, les locaux ont souvent été contraints à concéder des touchés de sûreté.

Il faut dire que défensivement, les Carabins ont été étanches. Tendance confirmée par les neuf sacs qu’ils ont enregistrés.

Rythme décousu

Au retour des vestiaires, Sénécal et Chabot ont repris là où ils avaient laissé. Après un long gain de 50 verges obtenu par Alex Dudley-Jones, l’autre homme du match pour Montréal, la paire a récidivé avec une passe de touché de 14 verges.

Ce jeu, qui a porté la marque à 26-5 à ce moment, aura été le dernier coup d’éclat de la rencontre. Match qui a par ailleurs cruellement manqué de rythme : pas moins de 32 mouchoirs de pénalité ont été lancés.

Les Carabins demeurent invaincus après quatre rencontres. Les RedBirds, avec leurs quatre défaites consécutives pour entamer le calendrier, s’enlisent.