Les plus jeunes ne le croiront sûrement pas, mais il y a eu une époque où les Patriots de la Nouvelle-Angleterre étaient presque toujours dans la cave de l’Est de l’Américaine. Ils faisaient même partie des trois ou quatre à être la risée de la NFL. Les archives de classements sont là pour le prouver !

Miguel Bujold La Presse

De 1979 à 1995, le championnat de cette division a presque toujours été remporté par l’une de ces deux équipes : les Dolphins de Miami (huit fois) et les Bills de Buffalo (sept fois). À part un petit interlude de deux ans (1986 et 1987), ces deux poids lourds s’échangeaient la suprématie de la division.

Dan Marino et les Dolphins ont dominé la première moitié des années 1980, puis Jim Kelly et les Bills ont essentiellement pris le contrôle pour les 10 années suivantes. Buffalo a participé au Super Bowl de 1990 à 1993, mais les Dolphins ont tout de même réussi à les coiffer au sommet de la division en 1992 et 1994.

Bref, à cette époque, les matchs entre les Dolphins et les Bills étaient des rendez-vous à ne pas rater pour tout amateur de football qui se respectait.

Mais depuis 1996, sauf erreur, ces deux équipes se sont affrontées 52 fois sans qu’il y ait une partie mémorable ou un match qui ait une grande importance au classement.

C’est sur le point de changer.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Mike McDaniel, nouvel entraîneur-chef des Dolphins de Miami

Du sérieux ?

Le rouleau compresseur que forment les Bills de Buffalo sera à Miami dimanche (13 h) pour y affronter le joueur offensif de la semaine dans l’AFC, Tua Tagovailoa, et ses Dolphins. Un match qui devrait nous donner réponse à la question suivante : la bande de jeunes loups de South Beach, c’est du sérieux ou des étincelles de début d’année ?

Il y a certainement plus d’engouement et d’intérêt pour les Dolphins qu’il y en a eu depuis très longtemps. Brian Flores avait ramené l’équipe au rang des équipes respectables avant de se faire injustement congédier, mais le nouvel entraîneur-chef, Mike McDaniel, a apporté un vent de fraîcheur avec son flair pour le jeu offensif et ses conférences de presse parsemées d’humour.

À 39 ans, McDaniel est au quatrième rang des plus jeunes pilotes de la NFL (Sean McVay reste le plus jeune, même après avoir participé deux fois au Super Bowl...). Il n’a été le coordonnateur offensif des 49ers que durant une saison, en 2021, mais possède plus d’une décennie d’expérience dans la NFL. Il a travaillé sous les ordres de Kyle Shanahan, entraîneur-chef des Niners, partout où il est passé.

Ancien receveur de l’Université Yale, reconnu davantage pour son programme d’art dramatique que son programme de football, McDaniel a rapidement repéré l’élément qui serait le plus important pour Tagovailoa : lui redonner confiance.

Parce qu’il a été repêché un rang avant Justin Herbert, Tagovailoa a les yeux rivés sur lui depuis qu’il est arrivé dans la NFL. Oui, il avait connu du succès et remporté un championnat national avec le Crimson Tide d’Alabama, mais ça, c’était au scolaire... Réussirait-il à performer aussi bien chez les grands ?

Même les Dolphins semblaient avoir des doutes puisque des rumeurs annonçaient un nouveau quart à Miami chaque semaine... Mais Tagovailoa est toujours là et l’arrivée de McDaniel lui a été bénéfique jusqu’à maintenant : il mène la ligue avec 739 verges, il a réussi 71,1 % de ses passes et vient de lancer 6 passes de touché dans la spectaculaire victoire des siens à Baltimore. Ce ne sont que deux petits matchs, mais le quart de 24 ans n’a jamais joué aussi bien.

D’autres atouts

L’arrivée de Tyreek Hill a eu un impact majeur, elle aussi. L’ancien des Chiefs et le premier choix du club en 2021, Jaylen Waddle, forment probablement la paire d’ailiers espacés la plus explosive de la ligue. Waddle a joué dans l’ombre de Ja’Marr Chase à sa saison recrue, mais a attrapé 104 passes pour 1015 verges et 6 touchés.

L’ailier rapproché Mike Gesicki et Cedrick Wilson fils peuvent également contribuer au jeu aérien et l’acquisition du bloqueur à gauche Terron Armstead devrait stabiliser la ligne offensive. Quant à elle, la défense a été la principale force des Dolphins au cours des dernières années.

Mais les Dolphins peuvent-ils rivaliser avec les Bills ? Y a-t-il une seule équipe qui peut rivaliser avec les Bills ? C’est peut-être la question qu’il faut se poser... Buffalo a pulvérisé les champions en titre (Rams), puis l’équipe qui avait terminé au premier rang de l’AFC en 2021 (Titans) par une marque combinée de 72-17. Ça fait peur.

On pourra voir jusqu’à quel point les Dolphins forment une équipe améliorée au cours des prochains jours, puisqu’ils affronteront ensuite les Bengals à Cincinnati, jeudi soir. Mais on sait déjà qu’ils n’ont pas été aussi beaux à voir jouer depuis que le grand Marino dépeçait des défenses chaque dimanche.

Les prédictions de Miguel Bujold Houston à Chicago : Chicago

Las Vegas au Tennessee : Las Vegas

Kansas City à Indianapolis : Kansas City

Buffalo à Miami : Buffalo

Detroit au Minnesota : Minnesota

Baltimore en Nouvelle-Angleterre : Nouvelle-Angleterre

Cincinnati aux Jets de N.Y. : Cincinnati

Philadelphie à Washington : Philadelphie

La Nouvelle-Orléans en Caroline : Caroline

Jacksonville aux Chargers de L.A. : Chargers de L. A.

Rams de L. A. en Arizona : Arizona

Atlanta à Seattle : Atlanta

Green Bay à Tampa Bay : Green Bay

San Francisco à Denver : San Francisco

Dallas aux Giants de N.Y. : Dallas

La semaine dernière : 8-7

Total de la saison : 18-11-1

Trois matchs à voir

Buffalo à Miami, dimanche, 13 h

PHOTO GREGORY FISHER, USA TODAY SPORTS Josh Allen, des Bills de Buffalo, durant un match, le 19 septembre dernier

Les Dolphins devront profiter du fait que la tertiaire des Bills doit composer avec quelques blessés actuellement. Tre’Davious White ratera au moins deux autres matchs, alors que Micah Hyde et Dane Jackson ont quitté la partie de lundi soir face aux Titans. Le trio formé de Tua Tagovailoa, Tyreek Hill et Jaylen Waddle devra continuer de produire, dimanche, puisque Josh Allen et les Bills ont inscrit au moins 27 points à leurs 9 derniers matchs. Stefon Diggs connaît un départ canon avec 20 attrapés, 270 verges et 4 touchés en 2 matchs.

Green Bay à Tampa Bay, dimanche, 16 h 25

PHOTO MIKE ROEMER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aaron Rodgers, des Packers de Green Bay, durant un match contre les Buccaneers, de Tampa Bay

Mike Evans a été suspendu un match pour son geste contre Marshon Lattimore, dimanche dernier au Superdome. Ce n’était pas la première fois que le receveur et le demi de coin des Saints avaient maille à partir. Ce qui complique les choses, c’est que Chris Godwin et Julio Jones demeuraient des cas incertains au moment d’écrire ces lignes, ce qui a forcé les Buccaneers à embaucher le receveur Cole Beasley en début de semaine. S’agira-t-il du dernier affrontement entre Tom Brady et Aaron Rodgers ?

San Francisco à Denver, dimanche, 20 h 15

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS Javonte Williams, des Broncos de Denver, le 18 septembre dernier

Il va sans dire que la blessure à une cheville de Trey Lance nuira à sa progression, lui qui n’aura presque pas joué depuis 2019 lorsque la saison 2023 s’amorcera. Mais à court terme, les 49ers seront plus redoutables avec Jimmy Garoppolo. À Denver, c’est un départ pour le moins difficile pour Russell Wilson et Nathaniel Hackett. Ce dernier n’avait jamais été un entraîneur-chef avant d’obtenir le poste chez les Broncos, et ça paraît... Wilson n’a réussi que 14 de ses 31 passes contre Houston et n’a obtenu que 5 verges au sol à ses 2 premiers matchs. Si cette dimension ne fait plus partie de son arsenal, Wilson devient un quart nettement moins dangereux.