(Edmonton) Les Elks d’Edmonton ont prolongé de deux saisons le contrat Taylor Cornelius, liant le quart-arrière à la formation albertaine jusqu’à la fin de la saison 2024.

La Presse Canadienne

Cornelius a complété 147 de ses 251 passes pour 1936 verges et huit passes de touché contre six interceptions en huit rencontres cette saison, la deuxième du footballeur de six pied cinq, 232 livres, à Edmonton.

Il a été le partant dans huit des 14 matchs la saison dernière, récoltant 1795 verges de gains aériens et neuf touchés (contre 13 interceptions), en plus de porter le ballon sur 149 verges et un majeur.