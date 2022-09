Pas de quart-arrière au sommet des 50 meilleurs joueurs de la NFL ? Sacrilège !

Miguel Bujold La Presse

Pas de Tom Brady ni d’Aaron Rodgers, pas plus de Patrick Mahomes ou de Josh Allen. Ces quatre as sont un peu plus bas.

Aucun joueur n’a plus d’impact que le quart au football. Au deuxième rang des plus importants, ce sont ceux qui sont justement capables de neutraliser le passeur adverse. En le forçant à se coucher au sol, ou en le « déposant » eux-mêmes…

Ces joueurs sont bien sûr les chasseurs de quarts. Et à une époque où les lignes sont un peu floues dans la hiérarchie des quarts-arrière, il n’y a pas de doute au sujet des meilleurs joueurs défensifs.

Si Aaron Donald est assez unanimement considéré comme le roi, T.J. Watt est assurément deuxième, lui qui a égalé la marque de Michael Strahan avec 22,5 sacs en 2021, même s’il a raté 2 matchs et une partie de 2 autres.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS T.J. Watt

Watt totalise 72 sacs en 77 matchs dans la NFL et son total a augmenté chaque saison. Seuls Reggie White (81) et son frère aîné J. J. Watt (74,5) en ont récolté plus que lui à leurs cinq premières saisons. Toujours au sommet de sa forme dans les moments cruciaux, Watt a également provoqué 22 échappés et réussi 4 interceptions.

Les statistiques de Donald sont un peu moins spectaculaires que celles de Watt (98 sacs et 23 échappés provoqués en 127 matchs, 50 de plus), mais il joue à l’intérieur et peut dominer une ligne de mêlée comme aucun autre joueur n’est capable de le faire. Parlez-en à Joe Burrow et aux Bengals, qui ont vu Donald leur arracher la victoire des doigts lors du Super Bowl.

La course pour le meilleur joueur défensif n’a impliqué que Donald et Watt lors des deux dernières années et les deux partent favoris cette année, même si d’autres joueurs, par exemple Myles Garrett, Derwin James, Micah Parsons ou les frères Nick et Joey Bosa, pourraient rendre la lutte plus intéressante.

Évidemment, ce classement ne fera pas l’unanimité et certains amateurs se demanderont pourquoi un joueur ou un autre de leur équipe préférée n’en fait pas partie ou pourquoi il est si bas… Il y a précisément 1696 joueurs dans la NFL. Les 50 meilleurs, c’est une moyenne de 1,56 joueur par équipe… La crème de la crème.

Des joueurs comme Christian McCaffrey et David Bakhtiari sont trop souvent blessés. Dak Prescott et Kyler Murray excellent rarement quand ça compte. Et il n’y avait tout simplement pas assez de place pour Budda Baker et Minkah Fitzpatrick, deux des meilleurs demis de sûreté de la ligue.

Comme c’est souvent le cas dans ce genre d’exercice, la ligne offensive est sous-représentée. Je me suis contenté de ma ligne de rêve : Jason Kelce au centre, Trent Williams et Tristan Wirfs comme bloqueurs et Quenton Nelson et Zack Martin comme gardes.

La palme revient aux Chargers, tandis que 10 équipes n’ont pas le moindre représentant.

Notre top 50 1. Aaron Donald, plaqueur (Rams)2. T. J. Watt, secondeur extérieur (Steelers) 3. Josh Allen, quart-arrière (Bills) 4. Aaron Rodgers, quart-arrière (Packers) 5. Patrick Mahomes, quart-arrière (Chiefs) 6. Tom Brady, quart-arrière (Buccaneers) 7. Davante Adams, ailier espacé (Packers) 8. Cooper Kupp, ailier espacé (Rams) 9. Derrick Henry, demi-offensif (Titans) 10. Deebo Samuel, ailier espacé (49ers) 11. Tyreek Hill, ailier espacé (Dolphins) 12. Joe Burrow, quart-arrière (Bengals) 13. Jonathan Taylor, demi offensif (Colts) 14. Trent Williams, plaqueur (49ers) 15. Mike Evans, ailier espacé (Buccaneers)

16. Quenton Nelson, garde (Colts)

17. Justin Herbert, quart-arrière (Chargers)

18. Derwin James, demi de sûreté (Chargers)

19. Nick Bosa, ailier défensif (49ers)

20. Myles Garrett, ailier défensif (Browns)

21. Justin Jefferson, ailier espacé (Vikings)

22. Ja’Marr Chase, ailier espacé (Bengals)

23. Zack Martin, garde (Cowboys)

24. Jalen Ramsey, demi de coin (Rams)

25. Russell Wilson, quart-arrière (Broncos)

26. Travis Kelce, ailier rapproché (Chiefs)

27. Joey Bosa, ailier défensif (Chargers)

28. Lamar Jackson, quart-arrière (Ravens)

29. J. C. Jackson, demi de coin (Chargers)

30. Xavien Howard, demi de coin (Dolphins)

31. D. K. Metcalf, ailier espacé (Seahawks)

32. Nick Chubb, demi-offensif (Browns)

33. Micah Parsons, secondeur (Cowboys)

34. Jaire Alexander, demi de coin (Packers)

35. Stefon Diggs, ailier espacé (Bills)

36. A. J. Brown, ailier espacé (Eagles)

37. Cam Heyward, plaqueur (Steelers)

38. Kenny Clark, plaqueur (Packers)

39. Maxx Crosby, ailier défensif (Raiders)

40. Alvin Kamara, demi-offensif (Saints)

41. Tristan Wirfs, bloqueur (Buccaneers)

42. Shaquille Leonard, secondeur (Colts)

43. Jeffery Simmons, plaqueur (Titans)

44. Keenan Allen, ailier espacé (Chargers)

45. DeAndre Hopkins, ailier espacé (Cardinals)

46. Jordan Poyer, demi de sûreté (Bills)

47. Matthew Stafford, quart-arrière (Rams)

48. Denzel Ward, demi de coin (Browns)

49. Jason Kelce, centre (Eagles)

50. Justin Simmons, demi de sûreté (Broncos)

Les prédictions de Miguel Bujold La Nouvelle-Orléans à Atlanta : La Nouvelle-Orléans

Cleveland en Caroline : Cleveland

San Francisco à Chicago : San Francisco

Pittsburgh à Cincinnati : Cincinnati

Philadelphie à Detroit : Philadelphie

Indianapolis à Houston : Indianapolis

Nouvelle-Angleterre à Miami : Miami

Baltimore chez les Jets de N. Y. : Baltimore

Jacksonville à Washington : Washington

Kansas City en Arizona : Kansas City

Las Vegas chez les Chargers de L. A. : Chargers de L. A.

Green Bay au Minnesota : Minnesota

Giants de N. Y. au Tennessee : Tennessee

Tampa Bay à Dallas : Tampa Bay

Denver à Seattle : Denver

Trois matchs à voir

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le quart des Charegers Justin Herbert (10)

Las Vegas face aux Chargers de L. A., dimanche, 16 h 25

Ces deux équipes se sont affrontées lors du tout dernier match de la saison dernière. Une nulle assurait les deux équipes d’accéder aux éliminatoires et c’est vers quoi on semblait se diriger jusqu’à ce que Daniel Carlson envoie les Chargers en vacances avec un placement de 47 verges sur le dernier jeu de la prolongation, une victoire de 35-32 des Raiders. TOUS les matchs intradivision dans l’Ouest de l’Américaine seront des rendez-vous à ne pas rater cette saison, et c’est le premier.

Tampa Bay à Dallas, dimanche, 20 h 20

PHOTO AJ MAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tom Brady

Tom Brady est de retour pour une 23e saison et c’est au Texas qu’elle s’amorcera. La ligne offensive des Buccaneers devra s’en remettre à deux joueurs inexpérimentés dès le départ. La recrue Luke Goedeke sera le garde du côté gauche, tandis que Robert Hainsey, choix de troisième ronde en 2021, remplacera Ryan Jensen (genou) au centre. Le meilleur joueur de la ligne, le bloqueur à droite Tristan Wirfs, devrait jouer malgré une blessure à l’abdomen. Du côté des Cowboys, il sera intéressant de voir si Micah Parsons, recrue défensive par excellence en 2021, pressera le quart plus souvent maintenant que Randy Gregory joue à Denver.

Denver à Seattle, lundi, 20 h 15

PHOTO RON CHENOY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Russell Wilson

Sur le plan strictement sportif, il y a d’autres affrontements qui sont plus attrayants que celui-ci (Steelers-Bengals et Patriots-Dolphins à 13 h, Packers-Vikings à 16 h 25). Mais il s’agira du grand retour de Russell Wilson au Lumen Field, à son tout premier match dans l’uniforme des Broncos, de surcroît. Wilson était considéré comme un demi-dieu à Seattle, mais est-ce que son souhait de changer d’équipe, qui a été exaucé par les Seahawks, aura changé l’opinion des partisans à son égard ? Probablement pas, mais on connaîtra la réponse, lundi soir.