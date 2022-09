(Montréal) Avec six matchs à jouer, les observateurs et les partisans sont en voie de se demander quelle version des Alouettes de Montréal verront-ilsd’ici la fin du calendrier : celle qui a vaincu de façon convaincante les Lions de la Colombie-Britannique 31-10 vendredi ou celle qui s’est fait dominer 38-24 par le Rouge et Noir d’Ottawa la semaine dernière ?

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La formation de Danny Maciocia s’est assurée de passer sa dernière semaine de congé de la saison de façon agréable en quittant sur la victoire de vendredi. Mais avec une fiche de 5-7, rien n’est encore joué. Surtout, l’inconstance de son jeu n’a pas été réglée.

« Notre fierté a été touchée la semaine dernière. Nous étions tous fâchés, pas seulement la défense, a admis Maciocia après le duel de vendredi. Jusqu’au dernier quart (contre Ottawa), nous n’avions alloué que 15 points. Normalement, en accordant seulement 15 points, vous devriez gagner. Nous avons travaillé fort cette semaine, c’est ce dont je suis le plus fier. »

Surtout, les Alouettes ne se sont pas tirées dans le pied, comme elles l’ont souvent fait cette saison.

Vendredi, on a vu l’équipe que je connais, les joueurs que j’aime. C’est une bonne équipe de football. Maintenant, je le répète souvent : nous sommes notre pire ennemi. Si nous pouvons nous débarrasser de cet adversaire, je ne dirai pas que nous allons battre toutes les équipes à plate couture, ce serait manquer de respect aux autres clubs de la ligue, mais cette équipe, à mon humble avis, peut battre n’importe quelle équipe de la ligue. Danny Maciocia, entraîneur-chef et directeur général des Alouettes

La défense s’est particulièrement illustrée face aux Lions après avoir connu une sortie très difficile contre le Rouge et Noir.

« On a joué à notre niveau et on a vu ce que ça a donné, a noté le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. On dit qu’on veut travailler sur certaines choses ; ce qui est beau c’est que là, on l’a fait. On a mis l’accent là-dessus à l’entraînement et on a vu le résultat (vendredi). »

« J’espère que l’équipe qu’on a vu ce soir, on va continuer de la voir dans les prochaines semaines, a renchéri Maciocia. En toute transparence, la défense a dominé, mais je n’étais pas satisfait avec l’attaque dans la deuxième demie. Mais la défense a continué de jouer et elle a été capable d’obtenir des revirements. »

L’attaque a possiblement été le seul aspect du jeu des Alouettes en demi-teintes dans cette victoire. Si le jeu au sol a été assez efficace (120 verges en 21 courses pour Walter Fletcher et Jeshrun Antwi), le jeu aérien a été plutôt ordinaire avec 163 verges sur 16 passes complétées en 23 tentatives.

PHOTO PETER MCCABE, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière des Alouettes, Trevor Harris

« Nous devons avoir la pédale au plancher et avoir davantage l’instinct du tueur », a imagé le quart Trevor Harris, qui a été victime d’une interception.

« En deuxième demie, on doit s’assurer de connaître de meilleures poussées offensives, a-t-il poursuivi. On doit jouer tout le match avec la même énergie, le même désir. Je pense que nous avons l’une des meilleures attaques de la ligue, mais pour que les gens me croient, on doit être en mesure de connaître de bons matchs toutes les semaines.

« Il reste six semaines : il s’agit pour nous de jouer nos six meilleurs matchs et de faire en sorte que nous fassions partie des meilleures équipes. C’est le temps de la saison où la crème doit remonter au sommet. »

Reste à voir si ses coéquipiers saisiront le message. Les Alouettes reprennent le collier dans deux semaines, contre les Tiger-Cats de Hamilton.